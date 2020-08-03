Почеттино может возглавить «Интер»

Маурисио Почеттино в скором времени может вернуться к работе.
Как сообщается, между Антонио Конте и руководством «Интера» произошёл конфликт, итальянский специалист может покинуть команду.
Одним из главных кандидатов на пост нового наставника «нерадзурри» называют Массимилиано Аллегри, однако у боссов клуба есть альтернативный вариант в лице Маурисио Почеттино, который также является безработным.
Отмечается, что кандидатура аргентинского специалиста поддерживается со стороны Хавьера Дзанетти и спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио.