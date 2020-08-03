Почеттино может возглавить «Интер»

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вчера, 09:46

в скором времени может вернуться к работе.

Как сообщается, между и руководством «Интера» произошёл конфликт, итальянский специалист может покинуть команду.

Одним из главных кандидатов на пост нового наставника «нерадзурри» называют , однако у боссов клуба есть альтернативный вариант в лице Маурисио Почеттино, который также является безработным.

Отмечается, что кандидатура аргентинского специалиста поддерживается со стороны и спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио.