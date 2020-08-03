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Почеттино может возглавить «Интер»

вчера, 09:46

Маурисио Почеттино в скором времени может вернуться к работе.

Как сообщается, между Антонио Конте и руководством «Интера» произошёл конфликт, итальянский специалист может покинуть команду.

Одним из главных кандидатов на пост нового наставника «нерадзурри» называют Массимилиано Аллегри, однако у боссов клуба есть альтернативный вариант в лице Маурисио Почеттино, который также является безработным.

Отмечается, что кандидатура аргентинского специалиста поддерживается со стороны Хавьера Дзанетти и спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:26
при нем шпоры обделались и слили все турниры,даже Лестер обойти не смогли,когда такой шанс предоставился
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:25
Поэтому Аллегри его и вертел хахаха
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 21:29
у вас только кабинеты раскрывают,в отличии от Почетино.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 21:29
да Пончик это топ тренер,на голову выше итальянских пармезанов. Он способен заменами перевернуть игру с головы на ноги. При нём Шпоры были в топ-4 и даже боролись за золото и финал ЛЧ и это без бешенных трансферов. А сейчас Шпоры,чудом в ЛЕ попали при Особенном Шарлатане. Аргентинец очень успешно работал у Святых из ничего делал ВСЁ. Ушёл аргентинец и ТОТ вообще сдулся,все пребывают в коматозе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:25
надо назначать Аллегри,назло Милану и Юве))) вот у полосатиков будет пригорание.
dimagas2
dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:47
ТТХ играет командно у них нет прям "звезд" мирового уровня.
juvenale
juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 18:42
из всего этого списка только кейн топ,сон еще с натяжкой и алли(но слабо сезон провел)
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 18:30
    Rheinfall
    Rheinfall
    вчера в 16:30
    Если и назначать, то хоть Тухеля, но не этих итальянских специфических тактиков, надоели...
    cevin cigan
    cevin cigan ответ dimagas2 (раскрыть)
    вчера в 12:18
    Да и Моуру не дал заплесневеть!
    dimagas2
    dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 12:11
    Сон,Дэвис,Трипье,Алли,Санчес,Винкс да и Кейн при нем прибавил еще может кого забыл.
    juvenale
    juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
    вчера в 11:34
    кого он раскрыл
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 10:09, ред.
    Почеттино нужно в БД,Фавр уже не тянет.Как раз молоднякак полно,а он игроков раскрыает просто суперски.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 09:49
    Это смотрится весьма перспективно.
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