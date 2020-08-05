Дзаппакоста покинул «Рому»

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста в своем твиттере написал прощальное письмо «Роме», в которой выступал на правах аренды с августа 2019 года.
Чао, «Рома»! Для всех это были тяжелые месяцы. Я благодарю руководство, моих товарищей и всех людей, которых я знал. Особое спасибо медицинскому персоналу, физиотерапевтам и ребятам, которые помогли мне оправиться от моей тяжелой травмы. Спасибо, «Рома»!
Дзаппакоста сыграл за «Рому» только в 9 матчах. Большую часть минувшего сезона защитник восстанавливался от разрыва крестообразных связок.