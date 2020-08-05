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Дзаппакоста покинул «Рому»

сегодня, 10:54

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста в своем твиттере написал прощальное письмо «Роме», в которой выступал на правах аренды с августа 2019 года.

Чао, «Рома»! Для всех это были тяжелые месяцы. Я благодарю руководство, моих товарищей и всех людей, которых я знал. Особое спасибо медицинскому персоналу, физиотерапевтам и ребятам, которые помогли мне оправиться от моей тяжелой травмы. Спасибо, «Рома»!

Дзаппакоста сыграл за «Рому» только в 9 матчах. Большую часть минувшего сезона защитник восстанавливался от разрыва крестообразных связок.

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:55
Да хрен с ним - и не играл вовсе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:08
Удачи на новом месте..
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