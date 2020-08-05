Каземиро: «Бэйл не в лучшей форме, а так входит в тройку сильнейших в мире»

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о вингере команды , который стал редко выходить на поле в составе «сливочных».

Бэйл работает. Он знает, что сейчас не лучший период его карьеры, но у его есть наша поддержка, поддержка со стороны тренера и клуба.

Он очень важен для нас и способен удивить в любое время, что уже демонстрировал ранее. Это игрок, который играет решающую роль и забивает голы в финале Лиги чемпионов.

Но мы должны быть честны с собой и сказать, что сейчас Гарет находится не в лучшей форме, но когда он в ней, он невероятен и входит в тройку сильнейших игроков мира.