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Каземиро: «Бэйл не в лучшей форме, а так входит в тройку сильнейших в мире»

сегодня, 04:15

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о вингере команды Гарете Бэйле, который стал редко выходить на поле в составе «сливочных».

Бэйл работает. Он знает, что сейчас не лучший период его карьеры, но у его есть наша поддержка, поддержка со стороны тренера и клуба.

Он очень важен для нас и способен удивить в любое время, что уже демонстрировал ранее. Это игрок, который играет решающую роль и забивает голы в финале Лиги чемпионов.

Но мы должны быть честны с собой и сказать, что сейчас Гарет находится не в лучшей форме, но когда он в ней, он невероятен и входит в тройку сильнейших игроков мира.

Ранее сообщалось, что Бэйл не собирается покидать «Реал», несмотря на малое количество игровой практики.

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Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 17:17
В топ3 во дворе?
рус фан
рус фан
сегодня в 13:00, ред.
Гарет сейчас не показывает и половину своих возможностей и многие болелы Реала недовольны его игрой, хотя он не так часто появлялся на поле, у меня честно сказать так же есть к нему вопросы, но его голы в важных матчах, а именно например голы в трех!!! финалах ЛЧ принесли много пользы и он уже года два назад полностью окупился, сейчас у него проблемы со здоровьем и тренером надеюсь клуб и игрок примут правильное решение.
BarSlona
BarSlona
сегодня в 11:35
В тройку гольфистов?)))
feris1
feris1
сегодня в 10:16
Для Бэйла этот сезон как и прошлый ознаменовались полным провалом.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 08:36
посмеялись и хватит
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 08:14
Неужели обкурился бразильский костолом...как можно такую чушь нести...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:10
интересные умозаключения параноика))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:47
Не выспался Каземиро явно!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 07:05
Ещё бы сказал, что в десятку - можно было бы поверить.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:40
Это было давно)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:38
Не соглашусь с этим мнением
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:56
Смешно...
G12ridul
G12ridul
сегодня в 05:39
Это бывает очень редко.
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 05:35
Да ну брось.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:22
Это было давно.
112910415
112910415
сегодня в 04:51
да нет же !
красивая у него форма
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 04:36
В тройку футболистов, играющих в гольф или в тройку гольфистов, играющих в футбол?
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:34
Бэйл занимает первое место по соотношении цены и нахождения в команде.
Даже в Реале не понимают зачем им игрок в гольф, вроде футболиста покупали, а подсунули это!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 04:17
Тройка сильнейших которые не в форме: Бэйл, Озил, Санчес.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 04:16
Хрень какая-то всё это
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