Каземиро: «Бэйл не в лучшей форме, а так входит в тройку сильнейших в мире»

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о вингере команды Гарете Бэйле, который стал редко выходить на поле в составе «сливочных».
Бэйл работает. Он знает, что сейчас не лучший период его карьеры, но у его есть наша поддержка, поддержка со стороны тренера и клуба.
Он очень важен для нас и способен удивить в любое время, что уже демонстрировал ранее. Это игрок, который играет решающую роль и забивает голы в финале Лиги чемпионов.
Но мы должны быть честны с собой и сказать, что сейчас Гарет находится не в лучшей форме, но когда он в ней, он невероятен и входит в тройку сильнейших игроков мира.
Ранее сообщалось, что Бэйл не собирается покидать «Реал», несмотря на малое количество игровой практики.
красивая у него форма
красивая у него форма
Даже в Реале не понимают зачем им игрок в гольф, вроде футболиста покупали, а подсунули это!
Даже в Реале не понимают зачем им игрок в гольф, вроде футболиста покупали, а подсунули это!