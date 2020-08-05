Сульшер: «Четыре игры до завоевания трофея»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал комментарий в преддверии ответного матча с ЛАСКом в 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча, проходившая в Австрии, завершилась разгромной победой МЮ (5:0).

До завоевания трофея осталось четыре игры. Наша команда развивалась на протяжении всего сезона и рада финишировать третьей в чемпионате, но следующий шаг – это завоевание трофея.

Футболисты хотят играть, они не хотят передышки. Нелегко сказать им: «Нет, вы отдыхаете». Надеюсь, игроки нуждаются в победе так же, как и я. Я беру на турнир игроков, которые хотят побеждать, и мы не будем давать им передышку.