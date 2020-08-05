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Сульшер: «Четыре игры до завоевания трофея»

сегодня, 04:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСКМатч идет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий в преддверии ответного матча с ЛАСКом в 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча, проходившая в Австрии, завершилась разгромной победой МЮ (5:0).

До завоевания трофея осталось четыре игры. Наша команда развивалась на протяжении всего сезона и рада финишировать третьей в чемпионате, но следующий шаг – это завоевание трофея.

Футболисты хотят играть, они не хотят передышки. Нелегко сказать им: «Нет, вы отдыхаете». Надеюсь, игроки нуждаются в победе так же, как и я. Я беру на турнир игроков, которые хотят побеждать, и мы не будем давать им передышку.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:01
В этой паре все абсолютно ясно . Интрига умерла еще в Австрии. Для МЮ это будет хорошая тренировка перед более сложными матчами. Да и австрийцы будут играть в свое удовольствие, терять им абсолютно нечего, МЮ для них - что то вроде хорошего спарринг партнера в почти товарищеской игре.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:45
Против Ласка можно провести ротацию, пусть играют Ромеро, Игало, Джеймс, Мата, Мактоминей.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:22
как же )))))))))) вам и следующего победить проблемно будет))))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:19
Их еще нужно выиграть.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:06
С ЛАСКом можно второй состав выпускать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:53
В этом сезоне в ЛЕ МЮ один из главных фаворитов. Конкуренцию может составить Интер и победитель пары Рома-Севилья.
А тренер молодец, настраивает команду на победу в каждом матче. Шаг за шагом, не зная отдыха. В этом сила характера и бойцовые качества игроков и тренера.
Наши же подсчитывают количество игр в неделю ды высматривают какие-то льготы еврокубковым командам.
Вот потому Россия там, где она находится. Играть надо, а не канючить...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:42
Это по плечу МЮ
LOpp
LOpp
сегодня в 06:38
в ЛЕ есть ещё много сильных команд
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:22
МЮ вполне это по силам но не надо обольщаться.
ABir
ABir
сегодня в 06:02
Сегодняшнюю можно не считать, значит три. Вполне по силам МЮ.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:30
Учитесь, нытики из РПЛ - игроки не хотят передышки, они хотят постоянно играть! Вот так должны вести себя настоящие профессиональные футболисты, заслуживающие свои зарплаты!
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F. ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 05:22
Только так кажется.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:57
Не так уж и много
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