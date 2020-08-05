Конте: «ЛЕ – важный турнир для „Интера“. Игра с „Хетафе“ будет трудной»

Главный тренер «Интера» поделился ожиданиями от матча с «Хетафе» в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее появилась информация, что эта встреча станет определяющей для наставника итальянской команды.

Не имеет значения, насколько это важно для меня. Это значимый турнир для всех нас. Особенно значим для «Интера».

Мы здесь, мы готовы и знаем, что нас ждёт трудная игра против неуступчивого соперника. Матч может получиться грязным, и нам придётся соответствовать. Наша команда достигла уровня зрелости, необходимого для участия в таких матчах.

Мы изучили соперника. Они не демонстрировали выдающуюся игру в матчах с большими командами в Испании, но их оппоненты всегда с трудом добывали очки.

Это много говорит об их силе и устойчивости. Они используют длинные передачи, борются за подборы, а их атакующие игроки помогают защитникам.

Мы должны доказать, что заслуживаем пройти дальше. Это значимый турнир для нас. Победа поможет нашему прогрессу и росту уверенности. Несомненно, мы нуждаемся в этой победе.