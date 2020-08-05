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Конте: «ЛЕ – важный турнир для „Интера“. Игра с „Хетафе“ будет трудной»

сегодня, 07:40
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч идет

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Хетафе» в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее появилась информация, что эта встреча станет определяющей для наставника итальянской команды.

Не имеет значения, насколько это важно для меня. Это значимый турнир для всех нас. Особенно значим для «Интера».

Мы здесь, мы готовы и знаем, что нас ждёт трудная игра против неуступчивого соперника. Матч может получиться грязным, и нам придётся соответствовать. Наша команда достигла уровня зрелости, необходимого для участия в таких матчах.

Мы изучили соперника. Они не демонстрировали выдающуюся игру в матчах с большими командами в Испании, но их оппоненты всегда с трудом добывали очки.

Это много говорит об их силе и устойчивости. Они используют длинные передачи, борются за подборы, а их атакующие игроки помогают защитникам.

Мы должны доказать, что заслуживаем пройти дальше. Это значимый турнир для нас. Победа поможет нашему прогрессу и росту уверенности. Несомненно, мы нуждаемся в этой победе.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 11:13
чем хорош?
juvenale
juvenale
сегодня в 11:12
у хетафе за последние 12 матчей, одна победа)))если картон их не пройдет,то это просто позор будет
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 10:05
ИГРА БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ !!!! НОВАЯ СИСТЕМА ИГРЫ ТЯНИ ТОЛКАЙ!!!!ПОБЕДУ ПОЛУЧИТ ТОТ У КОГО ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:23
Конте усыпляет бдительность соперника.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:22
Уволят его...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:21
Хетафе хорош, может и удивить.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:05
я так не думаю)))да и ты тоже))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:55
Матч будет трудный...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:42
Игра покажет , кто лучше!!!
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