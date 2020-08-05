Бордалас: «„Интер“ превосходит нас во многих аспектах»

Главный тренер «Хетафе» поделился ожиданиями от матча с «Интером» в 1/8 финала Лиги Европы.

Для нас это большой вызов. Нам предстоит сыграть против исторической команды. Это будет невероятная игра, каждый футболист делает свою работу для того, чтобы выступать в таких матчах.

«Интер» превосходит нас во многих аспектах, особенно в том, что касается финансов и потенциала. Предстоящий матч будет невероятным вызовом.

Игроки готовы физически и психологически. Стоимость нашего состава отличается от их, но футболу частенько удаётся чем-то нас удивить. Мы не можем быть мотивированы ещё сильнее, чем в матче против «Интера».