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Бордалас: «„Интер“ превосходит нас во многих аспектах»

сегодня, 07:57
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Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча с «Интером» в 1/8 финала Лиги Европы.

Для нас это большой вызов. Нам предстоит сыграть против исторической команды. Это будет невероятная игра, каждый футболист делает свою работу для того, чтобы выступать в таких матчах.

«Интер» превосходит нас во многих аспектах, особенно в том, что касается финансов и потенциала. Предстоящий матч будет невероятным вызовом.

Игроки готовы физически и психологически. Стоимость нашего состава отличается от их, но футболу частенько удаётся чем-то нас удивить. Мы не можем быть мотивированы ещё сильнее, чем в матче против «Интера».

Напомним, по результатам жеребьёвки победитель этой встречи сыграет с победителем пары «Рейнджерс» — «Байер».

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beefs
beefs
сегодня в 08:25
Мяч круглый, поле ровное...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:23
Старая песня.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 08:20
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:19
    Интер сейчас силен...
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