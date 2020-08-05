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Каштру — о матче с «Вольфсбургом»: «На поле будет большая война»

сегодня, 08:06
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)3 : 0Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру порассуждал об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга». В первой встрече «горняки» одержали победу со счетом 2:1.

Мы знаем сильные стороны «Вольфсбурга», но также постарались изучить и слабые. Понятно, что в любом составе есть игроки, которые выделяются, но мы должны рассматривать соперника в целом как команду. Готовились наилучшим образом и постараемся показать качественный футбол.

Будет ли у «Шахтера» преимущество, потому что чемпионат Украины завершился не так давно? Нет. Ни в коем случае это не является преимуществом для нас. Хочу напомнить: когда мы летели в Лиссабон на матч с «Бенфикой», оппонент продолжал чемпионат, а у нас была зимняя пауза, только сборы и товарищеские встречи. «Вольфсбург» — большая команда. Все мы знаем, в каком чемпионате соперник играет и какой футбол может показать. Уверен, что на поле действительно будет большая война, борьба за выход в четвертьфинал

Команда чувствует себя очень хорошо, все в отличном физическом состоянии. Даже показатели GPS, которые мы собираем после каждого тренировочного дня, лучше, чем по возобновлении чемпионата после долгой паузы. Мы уверены в своей работе, и я думаю, что команду подготовили очень хорошо. Техническая и тактическая составляющие? Ребята также показывают себя на достаточно высоком уровне. Психологически? Уверены.

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denmig
denmig ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 21:25
Здорова, алекс! Еще раз тебя побеспокою! - В чем Твои сомнения или нежелания в том, о чем я ранее говорил!? У Нас - и прогнозы - и общение! Неужели Тебя устраивает сейчас общение на общих ветках!???? Разве можно этим удовлетвориться!??
ПС - в общем - заходи! Реагируй! Лучше с живыми людьми, чем - в никуда!!!
ПС2 - дай в общем знать плиз! Зря не стал бы , вижу, что Ты - норм человек!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:48
В этой ЛЕ у Шахтёра очень хорошие шансы дойти до финала. Удачи горнякам!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:25
Надо выигрывать ЛЕ.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:23
У Шахтёра все шансы пройти дальше.
Louie
Louie
сегодня в 08:15
Один из ключевых матчей Лиги Европы.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:11
будет очень непросто)))
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