Каштру — о матче с «Вольфсбургом»: «На поле будет большая война»

Главный тренер «Шахтера» порассуждал об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга». В первой встрече «горняки» одержали победу со счетом 2:1.

Мы знаем сильные стороны «Вольфсбурга», но также постарались изучить и слабые. Понятно, что в любом составе есть игроки, которые выделяются, но мы должны рассматривать соперника в целом как команду. Готовились наилучшим образом и постараемся показать качественный футбол.

Будет ли у «Шахтера» преимущество, потому что чемпионат Украины завершился не так давно? Нет. Ни в коем случае это не является преимуществом для нас. Хочу напомнить: когда мы летели в Лиссабон на матч с «Бенфикой», оппонент продолжал чемпионат, а у нас была зимняя пауза, только сборы и товарищеские встречи. «Вольфсбург» — большая команда. Все мы знаем, в каком чемпионате соперник играет и какой футбол может показать. Уверен, что на поле действительно будет большая война, борьба за выход в четвертьфинал

Команда чувствует себя очень хорошо, все в отличном физическом состоянии. Даже показатели GPS, которые мы собираем после каждого тренировочного дня, лучше, чем по возобновлении чемпионата после долгой паузы. Мы уверены в своей работе, и я думаю, что команду подготовили очень хорошо. Техническая и тактическая составляющие? Ребята также показывают себя на достаточно высоком уровне. Психологически? Уверены.