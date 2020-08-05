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Де Йонг: «Уверен, игра с „Наполи“ будет сложной»

сегодня, 07:13
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи08.08.2020 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от ответного домашнего матча с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов и прокомментировал изменённый формат турнира. Первая встреча в Неаполе завершилась вничью (1:1).

В игре на вылет у маленьких команд будет больше шансов преподнести сюрприз. Конечно, мы должны побеждать во что бы то ни стало, но в таком формате играть сложнее, потому что любой соперник может вас шокировать.

В составе «Наполи» есть несколько игроков топ-класса, и эта команда очень дисциплинированна. Уверен, нас ждёт сложная игра. В Лиге чемпионов все такие, но мы должны обеспечить себе выход в следующий раунд.

В первом круге было нелегко, мы оставляли сзади большое число игроков, и результат был не слишком хорошим. Но я уверен, что сейчас мы можем играть лучше.

Осталось четыре игры до завоевания трофея. Каждый матч решающий, и это только усложняет задачу.

Ранее мыслями об игре с «Наполи» поделился защитник «Барселоны» Клеман Ленгле.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:25
    BarSlona
    BarSlona
    сегодня в 11:33
    Какое позорище, докатились ..когда это Барса перед такими клубами как Наполи заискивала
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 11:13
    легко выиграете
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:29
    Главное не пропустить.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 09:24
    Итальянские клубы слабее испанских.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 07:54
    С такой игрой , какую Барселона показывала в последних матчах , могут дальше и не пройти. В обороне просто хаос, голы даются с величайшим трудом. А Наполи вполне дисциплинированная команда, хотя тоже не в лучшем своем состоянии. Кто меньше будет в обороне ошибаться , тот и пройдет дальше. Шансы есть у обеих команд, явного фаворита в этой паре нет.
    Ждем продолжения ЛЧ, соскучились уже по ней!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 07:36
    Легко не будет - это точно.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 07:22
    Проиграете даже мертвому.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:15
    Не прибедняйтесь...Наполи сейчас никакущий...
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