Де Йонг: «Уверен, игра с „Наполи“ будет сложной»

Полузащитник «Барселоны» поделился ожиданиями от ответного домашнего матча с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов и прокомментировал изменённый формат турнира. Первая встреча в Неаполе завершилась вничью (1:1).

В игре на вылет у маленьких команд будет больше шансов преподнести сюрприз. Конечно, мы должны побеждать во что бы то ни стало, но в таком формате играть сложнее, потому что любой соперник может вас шокировать.

В составе «Наполи» есть несколько игроков топ-класса, и эта команда очень дисциплинированна. Уверен, нас ждёт сложная игра. В Лиге чемпионов все такие, но мы должны обеспечить себе выход в следующий раунд.

В первом круге было нелегко, мы оставляли сзади большое число игроков, и результат был не слишком хорошим. Но я уверен, что сейчас мы можем играть лучше.

Осталось четыре игры до завоевания трофея. Каждый матч решающий, и это только усложняет задачу.