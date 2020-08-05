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Месси: «Статус легенды Касильяс обеспечил себе очень давно»

сегодня, 11:39

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал решение экс-голкипера «Реала» Икера Касильяса завершить карьеру.

Икер уходит в отставку, но статус легенды он обеспечил себе очень давно. Не только потому, что он был одним из лучших игроков Ла Лиги, но и потому, что он выиграл все на международном уровне.

Икер, ты фантастический вратарь, ты был действительно жестким соперником. Оглядываясь назад, я думаю, что между нами было действительно особое соперничество, которое подталкивало нас к достижению новых вершин каждый раз, когда мы сталкивались друг с другом.

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Все комментарии
Нохчи_07
Нохчи_07
сегодня в 16:04
Достойные слова! После этих слов ещё больше зауважал Месси
112910415
112910415
сегодня в 13:50
под каждым словом хочется подписаться
Брулин
Брулин
сегодня в 13:49
Касильяс достоин этих слов, бесспорно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:35
Правильные слова от Лео и добавлять ничего не надо.
Killofwrath
Killofwrath ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:04
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 12:59
    правильные слова от достойного соперника на футбольном поле! Лео красавчик, по мужски сказал честно как есть! Икер легенда! Респект!!!
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 12:28
    Легенда про таких говорят!!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 12:28
    Похвала действительна в жилу.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:52
    Правильно все сказал Мессеныш...В родном городе Касильяса Мостолесе мэр города предложил переименовать проспект Спорта в проспект имени Икера Касильяса, что и было сделано....Хорошо, когда твои соперники так о тебе высказываются..Буффонище тоже сказал: «Говорят, конкуренция делает нас лучше других. Может быть, это тщетное стремление к совершенству и делает нас теми, кто мы есть. Спасибо, Икер, без тебя все было бы менее значимым».....а это дорогого стоит...
    Legend 6
    Legend 6 ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 11:47
    😂😂😂
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 11:44
    Месси даже тут не сдержался, чтобы себя похвалить и набить себе цену.
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