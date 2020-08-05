Месси: «Статус легенды Касильяс обеспечил себе очень давно»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал решение экс-голкипера «Реала» завершить карьеру.

Икер уходит в отставку, но статус легенды он обеспечил себе очень давно. Не только потому, что он был одним из лучших игроков Ла Лиги, но и потому, что он выиграл все на международном уровне.

Икер, ты фантастический вратарь, ты был действительно жестким соперником. Оглядываясь назад, я думаю, что между нами было действительно особое соперничество, которое подталкивало нас к достижению новых вершин каждый раз, когда мы сталкивались друг с другом.