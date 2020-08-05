Новичок ЦСКА Адольфо Гаич сфотографировался на красно-синем танке.
Танк — прозвище аргентинского форварда, а красный и синий являются клубными цветами «армейцев».
Новичок ЦСКА Адольфо Гаич сфотографировался на красно-синем танке.
Танк — прозвище аргентинского форварда, а красный и синий являются клубными цветами «армейцев».
Прозвище Адольфо-"фюрер". Думаю болелы знают об этом). А на правду не обижабтся. Тем более смешны попытки пресс-службы дать ему судя по всему новую кликуху, типа танка).
Может они правы. Каждый делает свою работу, как может).
Без обид).
Прозвище Адольфо-"фюрер". Думаю болелы знают об этом). А на правду не обижабтся. Тем более смешны попытки пресс-службы дать ему судя по всему новую кликуху, типа танка).
Может они правы. Каждый делает свою работу, как может).
Без обид).
Красавцы в пресс-службе и в отделе пропаганды в Центральном Клубе Советской Армии!).
Ха-ха-ха. Держите меня)).
Красавцы в пресс-службе и в отделе пропаганды в Центральном Клубе Советской Армии!).
Ха-ха-ха. Держите меня)).