Гаич сфотографировался на красно-синем танке

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«Айнтрахт» разгромно проиграл дома «Базелю», но способны ли «орлы» на реванш 6

«Байер» обыграл в первом матче «Рейнджерс» со счетом 3:1, но сумеют ли гости 6