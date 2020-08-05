ГлавнаяНовости

Гаич сфотографировался на красно-синем танке

сегодня, 21:07

Новичок ЦСКА Адольфо Гаич сфотографировался на красно-синем танке.

Танк — прозвище аргентинского форварда, а красный и синий являются клубными цветами «армейцев».

Гаич сфотографировался на красно-синем танке

Все новости
ОфициальноГаич будет выступать за ЦСКА под номером 21
Сегодня, 20:50 Комментарии12
Официально«Мордовия» потеряет статус профессионального клуба
Вчера, 15:44 Комментарии22
РФС пригласил на беседу Юрана по поводу его слов о «Химках» и «Спартаке»
Вчера, 14:09 Комментарии18
Мама Кокорина показала детские фото сына в форме «Спартака»
03 августа ВидеоКомментарии32
Российские команды выступают против появления фарм-клубов
03 августа Комментарии23
ОфициальноЦСКА объявил о сделке с новым генеральным спонсором
03 августа Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:28
Адольфы знают всё про российские танки)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:19
это ржавая железка а не танк))))))))))) а на игрока посмотрим оценим)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 22:05
Я понимаю, что болелы огорчились моему комменту). Но, это не была цель обидеть. Судя по дизлайку, это обида). Видимо Вано почерк).
Прозвище Адольфо-"фюрер". Думаю болелы знают об этом). А на правду не обижабтся. Тем более смешны попытки пресс-службы дать ему судя по всему новую кликуху, типа танка).
Может они правы. Каждый делает свою работу, как может).
Без обид).
4RT
4RT
сегодня в 21:58
Будешь Арматой Хулиановной ))))
makkie
makkie
сегодня в 21:57
Увязнет этот танк в нашем РПЛ-овском болоте.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:57
глупый креатив
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:55
Оправдывает своё прозвище.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:38
Освежить покраску на танке не мешало бы.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:24
Веселый парень!!! Лишь бы на поле не загрустил.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:20
Ха-ха-ха. Быстро "Геббельс" поменял ему прозвище). Тигр значит)). Лучше подойдёт "Фюрер, на красно-синем танке")).
Красавцы в пресс-службе и в отделе пропаганды в Центральном Клубе Советской Армии!).
Ха-ха-ха. Держите меня)).
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 21:18
больше оранжевый чем красный
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:15
Посмотрим в игре скоро!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Conzor (раскрыть)
сегодня в 21:10
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 21:09
    Пора в бой красно-синему танку.
    Conzor
    Conzor
    сегодня в 21:08
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100