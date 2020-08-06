«Ювентус» уволит Сарри, если клуб не пройдет в следующий этап ЛЧ

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сегодня, 12:54

Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» определился с будущим главного тренера команды .

Туринский клуб попрощается с наставником, если «Юве» не пройдет в следующую стадию Лиги чемпионов. Напомним, что 7 августа «Юве» сыграет с «Лионом» в 1/8 финала ЛЧ .

Ходят слухи, что на место Сарри может прийти Антонио Конте.