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«Ювентус» уволит Сарри, если клуб не пройдет в следующий этап ЛЧ

сегодня, 12:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛионЗавтра в 22:00 Не начался

Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» определился с будущим главного тренера команды Маурицио Сарри.

Туринский клуб попрощается с наставником, если «Юве» не пройдет в следующую стадию Лиги чемпионов. Напомним, что 7 августа «Юве» сыграет с «Лионом» в 1/8 финала ЛЧ.

Ходят слухи, что на место Сарри может прийти Антонио Конте.

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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ ilyafrom (раскрыть)
сегодня в 14:45
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    сегодня в 14:43
    В любом случае Сарри нужно увольнять.
    Можно было понять начало сотрудничества. Там потери объяснимы при перестройке, но результаты ухудшились к концу сезона. А многие ждали улучшения игры, ведь была короновирусная пауза. То есть времени вагон, а в результате регресс.
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 14:43
    ЛЧ не выиграют, Сарри уволят по-любому
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 14:38
    Даже если и пройдет, то в 1/4 вылетит) С большой натяжкой этот сезон можно назвать стагнацией, звали ведь Сарри ради другого.
    мангo
    мангo
    сегодня в 13:41
    Сарри не виноват что они кроме как нырять н чего не умеют
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:38
    Часто стали об этой отставке говорить, значит есть серьёзные опасения.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:19
    свою рыбу он получил)))))время пошло)))))
    Дон Диего
    Дон Диего
    сегодня в 13:10
    Ну прям желаю ювентосу с трёх липовых пенок пройти Лион вдевятером, а там уж дырфону отгрузят мешок)
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 12:58
    В случае неудачи надо увольнять
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 12:57
    Круто у них у мафиози.....сразу ноги в цементное ведро и за борт....:))))
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