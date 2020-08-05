Магия Зинедина. Суперсила главного тренера «Реала»

Свежие новости уводят «Соккер.ру» в разговор о мастерстве главного тренера «Реала».
Есть большие сомнения, что Зинедин является великим тренером в буквальном значении. То есть не системный стратег-методист, что поменял футбол, изобрел его заново или предложил концепции, которые другие копируют.
Чтобы быть «Реалом», надо иметь Варана и Рамоса в защите, Крооса и Каземиро – в центре поля, а Бензема – в атаке. Но дайте Карима в состав «Ювентуса» или «Манчестер Юнайтед», и легко могли получить разочарование, а у Зинедина его «младший брат» снова полюбил футбол.
И в этом магия Зидана. Зинедин – великий тренер именно для этого «Реала», а не других клубов. Есть вероятность, что француз справиться в таких коллективах, как «Ювентус» или «Бавария», поскольку они тоже Галактикос по природе. Но одновременно нет сомнений, что только «Реалу» именно Зидан нужен как воздух.
Все эти высокопарные комплименты от Переса – результат тесной работы и очного сравнения коллектива изнутри при Бенитесе, Лопетеги, Солари и Зинедине. Чудотворный элемент присутствует, ведь если посмотреть на заявку «Реала», то это должна быть «Барселона» 2.0 – команда, где старики недовольны молодыми и где единства нет, что видно за тысячу километров.
Причем в «Реале» Зидана также должны быть недовольные, что уничтожают раздевалку изнутри. Они и есть, в принципе, но на атмосферу влияют слабо. Возьмите Азара – Эден недоволен дебютным сезоном. И когда в общении в подтрибунном помещении заявил собеседнику, что хочет завершить карьеру в «Челси», то собрал всю обиду на череду совпадений – от травм до осечек напарников, что не дали заиграть так, как умеет.
Но Эден еще может отметиться во втором сезоне, как его напарник по сборной – Куртуа. А все благодаря тому, что не только для Азара тренер «Реала» является кумиром детства. Авторитет, конечно, выручает Зидана, поскольку на его месте уже был тренер без такого статуса в качестве игрока – Лопетеги, и общение Хулена с командой завершилось плохо. Как и обмен любезностями коллектива «Реала» с Бенитесом, который по легенде рассказывал Роналду, как бить штрафные (если так, то поступал верно, Криштиану ужасно скатился в компоненте).
Вот только оцените эго всех звезд «Реала». Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Карвахаль, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Хамес и Бэйл не такие уж простые в общении ребята. Это не Мане, который ходил с разбитым телефоном, пока Вейналдум не устал смотреть на этот треснутый экран и не подарил скромному сенегальцу, что вкладывает деньги в свою нищую деревню, новый смартфон. И это не Салах, который в общении со своим братом Ловреном отметил, что его новая стрижка слишком дорогая. Есть простые звезды, а есть ребята, которым дома делают лучшие дизайнеры планеты – как Азару его особняк в Мадриде.
Конечно, в «Реале» есть простые люди, с которыми несложно – вряд ли Кроос не профессионал. Но уже по тому, как Бэйл себя ведет в последнее время, становится очевидно, что в любом другом коллективе без тренера, у которого два «Золотых мяча» и авторитет, как у Зидана, могли начаться серьезные проблемы. Смотрите, как получается. Марсело вынужден сидеть на лавке, когда играет Менди – не у каждого тренера человек с трофейным арсеналом бразильца будет так делать.
Модричу станет теснее, особенно если в итоге «Реал» примет решение о покупке еще одного хавбека – а это возможно, Погба ведь слетел только из-за стоимости. Хамеса Родригеса по знакомому маршруту отправляют, чтобы разгрузить бюджет на зарплаты – в «Атлетико». Но у другого наставника колумбиец мог создавать больше проблем тем, что торчит на лавке. Пока Зидан не сломал только Бэйла, поскольку «Реалу» выгодно, чтобы валлиец устал сидеть на скамейке и ушел.
Впрочем, Гарета исключили из заявки на матч против «Манчестер Сити» — видим, достал даже Зинедина. Понятно, что Васкеса могут отпустить, что у Мариано Диаса низкие шансы остаться надолго, но эти ребята не влияют на раздевалку негативно, а Лукас вообще часто у тренера Зидана выходил на поле за свою карьеру. Есть еще один проблемный человек – Йович, у которого слабое место, как у Бэйла – между ушами, но Лука сам своими дикими поступками вынуждает «Реал» подумать о ставке на других.
Могут переформатировать игру так, чтобы Иско или Эдегор получали больше времени на позиции под нападающим. Легко поставить на юных Браима или Кубо. Слева, если Марсело захочет перейти в клуб, где у него будет больше практики – например, в «Ювентус», легко можем увидеть Регилона, ведь его отдали в аренду в «Севилью», и у испанца получилось. Зидан умеет ладить со звездами, у Зидана есть чему поучиться молодежи. Но вы видели «Реал» без Роналду и француза. Сам факт, что вернулись к чемпионству без Криштиану – заслуга тренера в первую очередь.
Стали собранными, не замечали очевидные минусы, и хотя недовольных своим положением привычно много, в этот раз столкновение разных миров не привело к разрушению «Реала». Но поскольку Бэйл пока не уходит, а Хамес по пути в «Атлетико», то накануне битвы против «Манчестер Сити», что уже через два дня, актуально поговорить о том, что у Зидана получается, чем у многих его коллег. Очевидно, что у Симеоне коллективы отлично сложены – хотя тоже были нюансы, связанные с тем, что «Атлетико» — не «Реал», из него хотят перейти в более статусные клубы с большим количеством трофеев.
Понятно, что Клопп создал прекрасную атмосферу, поскольку Юрген – душа компании. А Зидан скорее не очень разговорчивый, простоватый и острый в реакции, но справедливый отец. Каждый тренер, так или иначе, играет роль. Моуриньо – «бэд гай», Гвардиола – «чокнутый профессор», мастер тактики. Повезло тем тренерам, которые органичны в образе, как Клопп, у которого есть кардинальные фазы агрессии по ходу матчей и рассудительной улыбчивости между.
Тренер – личность, и секрет успеха «Реала» как раз в том, что Зидан умеет не замечать хандрящих. Это часто жесткая реакция, но вспомните, о футболисте какого уровня речь. Зинедин никогда не поймет, как можно не попасть в пустой угол, когда надо попадать. Но при этом искренне схватится за голову, если увидит шедевр. В тренере Зидане есть хитрость, но нет фальши. Именно поэтому Рамос сейчас в такой дикой физической форме – после плохого отрезка француз его мотировал на работу.
Поэтому Варан набрал форму, Каземиро и Кроос — великолепные, а Бензема справляется, хотя у него одна из худших поддержек сезона. Если бы Бэйл и Азар были на пике, то тройка атаки «Реала» могла именоваться звездой. Но если там Родриго и Винисиус, то все держится на мастерстве Зидана и прогресса Карима. Например, Гвардиола так тонко управлять недовольством явно не умеет – Де Брюйне до сих пор не уверен, что хочет играть за «Манчестер Сити», а не за «Ювентус» или «Реал». А у «сливочных» в прошлом сезоне недовольны собой и результатами были Куртуа, Рамос, Марсело, Модрич и Бэйл.
Сейчас в списке также Азар, Хамес и Йович, а на выходе получаете чемпионов Испании, которые попробуют отыграться против «Манчестер Сити». «Реал» Зидана – уникальный пример коллектива, где молодежь спокойно ждет, когда у них появится шанс, хотя в любой момент могут оказаться за бортом, а опытные готовы сидеть на скамейке, а не бежать из команды. Работает величие клуба, конечно же – тут Перес постарался, репутацию создали успешно, но одновременно работает Зинедин.
Зидан шикарно справляется, хотя у «Реала» привычно много недовольных футболистов. Сам тренер не был фанатом ротации, но чаще тасуется состав, чтобы даже те, кто уступают основным игрокам, появлялись на поле. Очень тонкая работа, и на нее нужно обращать внимание, ведь каждый будущий новичок «Реала» сразу понимает – если будет относиться к работе, как Каземиро, а не как Бэйл, то Зидан его не обделит заслуженным вниманием и местом в старте.
Будут те, кому нет места – как Хамес, будут те, кого выпрут из состава – Бэйл, но кто потянет уровень – окажется в одном ряду с легендами, вроде Рамоса или Крооса. Зинедин очень тонко управляет «Реалом» и готов брать ответственность на себя. Не выиграет во всех случаях, но уважение коллектива заслужил и, следовательно, сохранит правильную атмосферу.
давай еще, давай, неужели это все что ты можешь?
Аха ха ха!
давай еще, давай, неужели это все что ты можешь?
Аха ха ха!
Ты хоть бы что то новое придумал,ато ощущение что ты от горения взлетишь как ракета!
Ты хоть бы что то новое придумал,ато ощущение что ты от горения взлетишь как ракета!
Ж.МОУРИНЬО-2010-2013.
К.АНЧЕЛОТТИ-2013-2015...(2013/2014-ЛЧ!)
Р.БЭНИТЕС-2015-2016.
З.ЗИДАН- январь-2016--- 2018-май: Победитель ЛЧ - три подряд сезона!!!
Не забыли ещё, что случилось с командой Реал после ухода-Зидана.
И видим возрождение Реала после его возвращения!
У каждого своё мнение, своё видение, но есть факты!!!
Ж.МОУРИНЬО-2010-2013.
К.АНЧЕЛОТТИ-2013-2015...(2013/2014-ЛЧ!)
Р.БЭНИТЕС-2015-2016.
З.ЗИДАН- январь-2016--- 2018-май: Победитель ЛЧ - три подряд сезона!!!
Не забыли ещё, что случилось с командой Реал после ухода-Зидана.
И видим возрождение Реала после его возвращения!
У каждого своё мнение, своё видение, но есть факты!!!
Француз не чего не сделал как тренер для команды.
Поражаюсь!
Француз не чего не сделал как тренер для команды.
Поражаюсь!