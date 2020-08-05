Магия Зинедина. Суперсила главного тренера «Реала»

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вчера, 20:05

Свежие новости уводят «Соккер.ру» в разговор о мастерстве главного тренера «Реала».

Есть большие сомнения, что Зинедин является великим тренером в буквальном значении. То есть не системный стратег-методист, что поменял футбол, изобрел его заново или предложил концепции, которые другие копируют.

Чтобы быть «Реалом», надо иметь Варана и Рамоса в защите, Крооса и Каземиро – в центре поля, а Бензема – в атаке. Но дайте Карима в состав «Ювентуса» или «Манчестер Юнайтед», и легко могли получить разочарование, а у Зинедина его «младший брат» снова полюбил футбол.

И в этом магия Зидана. Зинедин – великий тренер именно для этого «Реала», а не других клубов. Есть вероятность, что француз справиться в таких коллективах, как «Ювентус» или «Бавария», поскольку они тоже Галактикос по природе. Но одновременно нет сомнений, что только «Реалу» именно Зидан нужен как воздух.

Все эти высокопарные комплименты от Переса – результат тесной работы и очного сравнения коллектива изнутри при Бенитесе, Лопетеги, Солари и Зинедине. Чудотворный элемент присутствует, ведь если посмотреть на заявку «Реала», то это должна быть «Барселона» 2.0 – команда, где старики недовольны молодыми и где единства нет, что видно за тысячу километров.

Причем в «Реале» Зидана также должны быть недовольные, что уничтожают раздевалку изнутри. Они и есть, в принципе, но на атмосферу влияют слабо. Возьмите Азара – Эден недоволен дебютным сезоном. И когда в общении в подтрибунном помещении заявил собеседнику, что хочет завершить карьеру в «Челси», то собрал всю обиду на череду совпадений – от травм до осечек напарников, что не дали заиграть так, как умеет.

Но Эден еще может отметиться во втором сезоне, как его напарник по сборной – Куртуа. А все благодаря тому, что не только для Азара тренер «Реала» является кумиром детства. Авторитет, конечно, выручает Зидана, поскольку на его месте уже был тренер без такого статуса в качестве игрока – Лопетеги, и общение Хулена с командой завершилось плохо. Как и обмен любезностями коллектива «Реала» с Бенитесом, который по легенде рассказывал Роналду, как бить штрафные (если так, то поступал верно, Криштиану ужасно скатился в компоненте).

Вот только оцените эго всех звезд «Реала». Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Карвахаль, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Хамес и Бэйл не такие уж простые в общении ребята. Это не Мане, который ходил с разбитым телефоном, пока Вейналдум не устал смотреть на этот треснутый экран и не подарил скромному сенегальцу, что вкладывает деньги в свою нищую деревню, новый смартфон. И это не Салах, который в общении со своим братом Ловреном отметил, что его новая стрижка слишком дорогая. Есть простые звезды, а есть ребята, которым дома делают лучшие дизайнеры планеты – как Азару его особняк в Мадриде.

Конечно, в «Реале» есть простые люди, с которыми несложно – вряд ли Кроос не профессионал. Но уже по тому, как Бэйл себя ведет в последнее время, становится очевидно, что в любом другом коллективе без тренера, у которого два «Золотых мяча» и авторитет, как у Зидана, могли начаться серьезные проблемы. Смотрите, как получается. Марсело вынужден сидеть на лавке, когда играет Менди – не у каждого тренера человек с трофейным арсеналом бразильца будет так делать.

Модричу станет теснее, особенно если в итоге «Реал» примет решение о покупке еще одного хавбека – а это возможно, Погба ведь слетел только из-за стоимости. Хамеса Родригеса по знакомому маршруту отправляют, чтобы разгрузить бюджет на зарплаты – в «Атлетико». Но у другого наставника колумбиец мог создавать больше проблем тем, что торчит на лавке. Пока Зидан не сломал только Бэйла, поскольку «Реалу» выгодно, чтобы валлиец устал сидеть на скамейке и ушел.

Впрочем, Гарета исключили из заявки на матч против «Манчестер Сити» — видим, достал даже Зинедина. Понятно, что Васкеса могут отпустить, что у Мариано Диаса низкие шансы остаться надолго, но эти ребята не влияют на раздевалку негативно, а Лукас вообще часто у тренера Зидана выходил на поле за свою карьеру. Есть еще один проблемный человек – Йович, у которого слабое место, как у Бэйла – между ушами, но Лука сам своими дикими поступками вынуждает «Реал» подумать о ставке на других.

Могут переформатировать игру так, чтобы Иско или Эдегор получали больше времени на позиции под нападающим. Легко поставить на юных Браима или Кубо. Слева, если Марсело захочет перейти в клуб, где у него будет больше практики – например, в «Ювентус», легко можем увидеть Регилона, ведь его отдали в аренду в «Севилью», и у испанца получилось. Зидан умеет ладить со звездами, у Зидана есть чему поучиться молодежи. Но вы видели «Реал» без Роналду и француза. Сам факт, что вернулись к чемпионству без Криштиану – заслуга тренера в первую очередь.

Стали собранными, не замечали очевидные минусы, и хотя недовольных своим положением привычно много, в этот раз столкновение разных миров не привело к разрушению «Реала». Но поскольку Бэйл пока не уходит, а Хамес по пути в «Атлетико», то накануне битвы против «Манчестер Сити», что уже через два дня, актуально поговорить о том, что у Зидана получается, чем у многих его коллег. Очевидно, что у Симеоне коллективы отлично сложены – хотя тоже были нюансы, связанные с тем, что «Атлетико» — не «Реал», из него хотят перейти в более статусные клубы с большим количеством трофеев.

Понятно, что Клопп создал прекрасную атмосферу, поскольку Юрген – душа компании. А Зидан скорее не очень разговорчивый, простоватый и острый в реакции, но справедливый отец. Каждый тренер, так или иначе, играет роль. Моуриньо – «бэд гай», Гвардиола – «чокнутый профессор», мастер тактики. Повезло тем тренерам, которые органичны в образе, как Клопп, у которого есть кардинальные фазы агрессии по ходу матчей и рассудительной улыбчивости между.

Тренер – личность, и секрет успеха «Реала» как раз в том, что Зидан умеет не замечать хандрящих. Это часто жесткая реакция, но вспомните, о футболисте какого уровня речь. Зинедин никогда не поймет, как можно не попасть в пустой угол, когда надо попадать. Но при этом искренне схватится за голову, если увидит шедевр. В тренере Зидане есть хитрость, но нет фальши. Именно поэтому Рамос сейчас в такой дикой физической форме – после плохого отрезка француз его мотировал на работу.

Поэтому Варан набрал форму, Каземиро и Кроос — великолепные, а Бензема справляется, хотя у него одна из худших поддержек сезона. Если бы Бэйл и Азар были на пике, то тройка атаки «Реала» могла именоваться звездой. Но если там Родриго и Винисиус, то все держится на мастерстве Зидана и прогресса Карима. Например, Гвардиола так тонко управлять недовольством явно не умеет – Де Брюйне до сих пор не уверен, что хочет играть за «Манчестер Сити», а не за «Ювентус» или «Реал». А у «сливочных» в прошлом сезоне недовольны собой и результатами были Куртуа, Рамос, Марсело, Модрич и Бэйл.

Сейчас в списке также Азар, Хамес и Йович, а на выходе получаете чемпионов Испании, которые попробуют отыграться против «Манчестер Сити». «Реал» Зидана – уникальный пример коллектива, где молодежь спокойно ждет, когда у них появится шанс, хотя в любой момент могут оказаться за бортом, а опытные готовы сидеть на скамейке, а не бежать из команды. Работает величие клуба, конечно же – тут Перес постарался, репутацию создали успешно, но одновременно работает Зинедин.

Зидан шикарно справляется, хотя у «Реала» привычно много недовольных футболистов. Сам тренер не был фанатом ротации, но чаще тасуется состав, чтобы даже те, кто уступают основным игрокам, появлялись на поле. Очень тонкая работа, и на нее нужно обращать внимание, ведь каждый будущий новичок «Реала» сразу понимает – если будет относиться к работе, как Каземиро, а не как Бэйл, то Зидан его не обделит заслуженным вниманием и местом в старте.

Будут те, кому нет места – как Хамес, будут те, кого выпрут из состава – Бэйл, но кто потянет уровень – окажется в одном ряду с легендами, вроде Рамоса или Крооса. Зинедин очень тонко управляет «Реалом» и готов брать ответственность на себя. Не выиграет во всех случаях, но уважение коллектива заслужил и, следовательно, сохранит правильную атмосферу.