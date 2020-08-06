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«Зенит» ожидает поддержку не менее 2,5 тыс. болельщиков на Суперкубке

сегодня, 13:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ожидает поддержку не менее 2,5 тыс. болельщиков на матче Суперкубка России с «Локомотивом».

Вместимость стадиона будет ограничена 25% от фактической. «ВЭБ-Арена» вмещает 30 457 зрителей, таким образом, игру смогут посетить не более 7 614 человек.

Билеты среди двух клубов распространялись согласно принципу равенства, мы получили квоту на южную трибуну — это чуть больше 1,5 тыс. билетов в зону активного боления. Плюс клубы имели возможность дополнительно за свой счет выкупить билеты для внутреннего использования: под спонсорские контракты, для семей и родных футболистов, сотрудникам клуба и т. д. Всего для болельщиков «Зенита» через клуб реализовано около 2 тыс. билетов. Также мы ожидаем, что несколько сотен билетов будет выкуплено нашими болельщиками из Москвы и Петербурга через официальную свободную продажу на общедоступные трибуны арены.

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25 июля ФотоКомментарии14
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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:59
Главный болельщик будет бегать со свистулькой и колодой желтых и красных карт для Локомотива.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:22, ред.
25 июля 2020, 22:53
"Вы знаете, что Москва уже приняла решение о том, чтобы с 1 августа увеличить количество болельщиков до 50%. Мы надеемся, что и другие регионы последуют этому примеру, и мы увидим больше болельщиков на трибунах" – заявил Дюков в эфире «Матч ТВ».

"ВЭБ-Арена" - не Москва ???
Grey33
Grey33
сегодня в 14:12
Вроде, Собянин обещал 50% пускать, а тут 25.
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 14:06
Убедительной победы Зениту
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:58
Назначение Вилкова убило всю интригу.
Покупка билетов-деньги на ветер.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:52
Врядли это кому то интересно кроме гены и мишани.
For56tas
For56tas
сегодня в 13:47
Удачи Зениту в Суперкубке!
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 13:40
Это у зенита так мало фанов? Гыгыгыг
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:17
Запускай полный стадион.
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