«Зенит» ожидает поддержку не менее 2,5 тыс. болельщиков на Суперкубке

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ожидает поддержку не менее 2,5 тыс. болельщиков на матче Суперкубка России с «Локомотивом».

Вместимость стадиона будет ограничена 25% от фактической. « ВЭБ -Арена» вмещает 30 457 зрителей, таким образом, игру смогут посетить не более 7 614 человек.

Билеты среди двух клубов распространялись согласно принципу равенства, мы получили квоту на южную трибуну — это чуть больше 1,5 тыс. билетов в зону активного боления. Плюс клубы имели возможность дополнительно за свой счет выкупить билеты для внутреннего использования: под спонсорские контракты, для семей и родных футболистов, сотрудникам клуба и т. д. Всего для болельщиков «Зенита» через клуб реализовано около 2 тыс. билетов. Также мы ожидаем, что несколько сотен билетов будет выкуплено нашими болельщиками из Москвы и Петербурга через официальную свободную продажу на общедоступные трибуны арены.