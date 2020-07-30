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Матч за Суперкубок «Зенит» — «Локо» могут посетить около 7 тыс. болельщиков

сегодня, 14:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив07.08.2020 в 19:00 Не начался

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» смогут посетить около семи тысяч человек.

По информации источника, в Москве будет увеличена квота болельщиков на стадионах. Каждому клубу выделено по трети от общего количества билетов, остальные поступят в свободную продажу. VIP-ложи в данную квоту не входят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин разрешил увеличить с 1 августа максимальное число болельщиков на трибунах до 50 процентов от вместимости спортивного объекта, но с учётом условий соблюдения социальной дистанции.

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Россия. Суперкубок 2020  Болельщики и фанаты  Стадион «ВЭБ-Арена»
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:23
За ранее гадать не будет...:)))
Bikcon
Bikcon
сегодня в 14:23
Удачи Зениту в матче!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:12
А могут и не посетить???
Bikcon
Bikcon
сегодня в 14:08
Это не плохо в такое время.
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