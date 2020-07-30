Матч за Суперкубок «Зенит» — «Локо» могут посетить около 7 тыс. болельщиков

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сегодня, 14:07

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» смогут посетить около семи тысяч человек.

По информации источника, в Москве будет увеличена квота болельщиков на стадионах. Каждому клубу выделено по трети от общего количества билетов, остальные поступят в свободную продажу. VIP-ложи в данную квоту не входят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин разрешил увеличить с 1 августа максимальное число болельщиков на трибунах до 50 процентов от вместимости спортивного объекта, но с учётом условий соблюдения социальной дистанции.