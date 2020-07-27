Ультрас «Динамо К»: «Луческу, обещаем вам самые тяжелые условия для работы»

Ультрас киевского «Динамо» обратились к , который недавно возглавил киевский клуб. Спустя несколько дней появилась информация об уходе румына, которую до сих пор не подтвердили и не опровергли.

Сегодняшний день подарил нам лучик надежды на здравый смысл о сотрудничестве «Динамо» и Мирчи Луческу.

Мирча, ты правильно понял: нормально работать нельзя. Ваше появление в Киеве во вторник, 28 июля, может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только теплый прием, но и самые тяжелые условия для работы. Это будут самые сложные миллионы евро в вашей карьере.

Киев никогда не будет таким дружелюбным, как Донецк для вас. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия — одна страна. Для нас большая честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений.

Перед выходом из команды отдыха, у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и отдохнуть легко. Есть такой шанс и в руководстве «Динамо».