Ультрас «Динамо К»: «Луческу, обещаем вам самые тяжелые условия для работы»

Ультрас киевского «Динамо» обратились к Мирче Луческу, который недавно возглавил киевский клуб. Спустя несколько дней появилась информация об уходе румына, которую до сих пор не подтвердили и не опровергли.
Сегодняшний день подарил нам лучик надежды на здравый смысл о сотрудничестве «Динамо» и Мирчи Луческу.
Мирча, ты правильно понял: нормально работать нельзя. Ваше появление в Киеве во вторник, 28 июля, может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только теплый прием, но и самые тяжелые условия для работы. Это будут самые сложные миллионы евро в вашей карьере.
Киев никогда не будет таким дружелюбным, как Донецк для вас. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия — одна страна. Для нас большая честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений.
Перед выходом из команды отдыха, у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и отдохнуть легко. Есть такой шанс и в руководстве «Динамо».
Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб (вложил – прим. 6) полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю.
Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите."
Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб (вложил – прим. 6) полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю.
Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите."
Ахаха
Ахаха