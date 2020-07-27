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Ультрас «Динамо К»: «Луческу, обещаем вам самые тяжелые условия для работы»

вчера, 22:29

Ультрас киевского «Динамо» обратились к Мирче Луческу, который недавно возглавил киевский клуб. Спустя несколько дней появилась информация об уходе румына, которую до сих пор не подтвердили и не опровергли.

Сегодняшний день подарил нам лучик надежды на здравый смысл о сотрудничестве «Динамо» и Мирчи Луческу.

Мирча, ты правильно понял: нормально работать нельзя. Ваше появление в Киеве во вторник, 28 июля, может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только теплый прием, но и самые тяжелые условия для работы. Это будут самые сложные миллионы евро в вашей карьере.

Киев никогда не будет таким дружелюбным, как Донецк для вас. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия — одна страна. Для нас большая честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений.

Перед выходом из команды отдыха, у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и отдохнуть легко. Есть такой шанс и в руководстве «Динамо».

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Все комментарии
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ mortid (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 02:06
ты о ней говоришь -значит ты как минимум идиот
Groove000
Groove000
сегодня в 00:59
Самое смешное здесь то, что этого старого дурака Луческу теперь будут ненавидеть не только киевляне, но и дончане))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:27
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Нет он не взрослый и умный, а старый, жадный и неумный
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    финансовый фэйр плей плачет ро дк
    Yurza
    Yurza
    сегодня в 00:17
    Нужно бежать.
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:01
    ну это было понятно . куда он полез?)))) вроде взрослый. умный.
    For56tas
    For56tas
    вчера в 23:37
    Такого еще не было нигде.
    dimagas2
    dimagas2 ответ 311 (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Да ладно)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 23:22
    По другому и быть не могло)))
    311
    311
    вчера в 23:21
    Болельщики Динамо ставят ультиматумы Суркисам, только кроме них никому клуб не нужен. Уйдут они и клуб расформируют на следующий день!)
    Foxes
    Foxes
    вчера в 23:18
    Ну так же нельзя! Ультрас ДК!
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 23:16
    Президент «Динамо» Игорь Суркис во время встречи с ультрас киевлян ответил на критику касательно назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера. "Идите и работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый.
    Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб (вложил – прим. 6) полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю.
    Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите."
    beefs
    beefs
    вчера в 23:04
    а чего он ожидал?
    Давайте думать
    Давайте думать
    вчера в 22:55
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ 773sergeytank (раскрыть)
      вчера в 22:55
      Если бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Давайте думать
      Давайте думать
      вчера в 22:51
      Ахаха. Румынское яблоко раздора!!!
      773sergeytank
      773sergeytank
      вчера в 22:50
      Опустит киевлян в первый дивизион (или как он у них называется) и можно сказать миссию выполнил и сваливать с миллионами из этой страны))
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
      вчера в 22:44
      Ну чтож, если и после этого, он останется в киеве, тогда, мне его не жаль. Он и так, уже перешел линию.....
      pomor 445
      pomor 445
      вчера в 22:44
      Ультрас-Украина.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 22:43
      Луческу ещё можно понять. Он ради денег на многое способен. Но о чём думал Суркис приглашая его, не возможно объяснить
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 22:39
      Все правильно,Суркис доиграется с такими назначениями.
      Смольчик
      Смольчик
      вчера в 22:37
      Полное мракобесие.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 22:35
      Пусть румын едет к себе домой.
      Project Pandora
      Project Pandora
      вчера в 22:34
      Моё уважение.
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