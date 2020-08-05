Урунов: «Теперь у „Спартака“ 35 млн болельщиков в Узбекистане»

Новичок «Спартака» 19-летний узбекский полузащитник прокомментировал свой переход из «Уфы» в московский клуб.

Здесь хороший коллектив, хорошие ребята, меня хорошо приняли. Надеюсь поскорее влиться в команду. Знаю, что «Спартак» — самый титулованный клуб, народная команда. Мой отец мечтал, чтобы я играл в «Спартаке».

Что касается моей игры, то я люблю работать с мячом, мне комфортно играть в центре. Посмотрим, куда меня поставит тренер.

Рад ли снова оказаться в одной команде с Газизовым? Да, он дал мне шанс, когда привез меня в «Уфу» из Узбекистана. Сейчас надо оправдать его доверие и в «Спартаке».

После моего перехода за «Спартак» будут еще больше болеть в Узбекистане? Да! Сейчас у «Спартака» появилось 35 миллионов болельщиков из Узбекистана.