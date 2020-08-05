ГлавнаяНовости

Урунов: «Теперь у „Спартака“ 35 млн болельщиков в Узбекистане»

сегодня, 12:53

Новичок «Спартака» 19-летний узбекский полузащитник Остон Урунов прокомментировал свой переход из «Уфы» в московский клуб.

Здесь хороший коллектив, хорошие ребята, меня хорошо приняли. Надеюсь поскорее влиться в команду. Знаю, что «Спартак» — самый титулованный клуб, народная команда. Мой отец мечтал, чтобы я играл в «Спартаке».

Что касается моей игры, то я люблю работать с мячом, мне комфортно играть в центре. Посмотрим, куда меня поставит тренер.

Рад ли снова оказаться в одной команде с Газизовым? Да, он дал мне шанс, когда привез меня в «Уфу» из Узбекистана. Сейчас надо оправдать его доверие и в «Спартаке».

После моего перехода за «Спартак» будут еще больше болеть в Узбекистане? Да! Сейчас у «Спартака» появилось 35 миллионов болельщиков из Узбекистана.

Все новости
На заметку Урунову. Сомнительные трансферы «Спартака»
Сегодня, 12:30Вадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии11
Лала, Гуга или Коля. «Спартаку» нужен свой Марио Фернандес
Вчера, 14:30Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
Друг Кокорина опубликовал детское фото Александра в форме «Спартака»
02 августа ФотоКомментарии49
Головоломка для Тедеско. Ищем применение Кокорину в «Спартаке»
31 июляАлександр Чистяков в блоге Тактический лабиринтКомментарии16
Медведев: «Будем рады, если у Кузяева появится возможность играть в Европе»
31 июля Комментарии7
Смолов: «С Николичем было два разговора, обсудили требования ко мне»
31 июля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VV V (раскрыть)
сегодня в 22:34
Немного поправлю тебя. Налоги на физлиц * Федун и Алекперов) и налоги на Луккойл - это разные вещи. Даже если личная декларация подана , то в ходе камеральных проверок возможно все. Наконец "как отмыть деньги у самого себя" Элементарно Ватсон! Не буду писать инструкцию. Это и передача в доверительное управление (при фактической продажи чего то), когда налог с продаж идет в карман. Это и занижение суммы сделки по продаже, например имущества или акций. В этих делах есть серьезные фирмы, которые миллионы на этом делают. Так что давай будем писать о футболе, а не о том, в чем разбираемся не очень, идет?
VV V
VV V ответ Анд-м (раскрыть)
сегодня в 22:25, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 21:35
    В твоем стиле поправлю тебя. Не 8 млрд человек смеются над Уруновыим а 7,652 млрд (именно столько население Земли на сегодня). В настоящее время у нас в РПЛ более известен из Узбеков Элдор Шомуродов. О нем слышали человек 300 в Узбекистане, а об Урунове я думаю человек 15, вряд ли больше. Парень заразился манией величия. По какому то недоразумению некоторые немногочисленные люди называют Спартак "великим". Это по великому множеству скандалов , или про великому множеству тренеров 15 (человек)голов за 13 лет. ?
    Юрниекс
    Юрниекс
    сегодня в 21:17
      serh62
      serh62
      сегодня в 21:04
      теперь и в узбекистане узнают о самом свинском клубе россии....
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 20:55
      35 миллионов узбеков ? Нет уж ,лучше мы к вам ! )))))))))))))))))))
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ ответ VV V (раскрыть)
      сегодня в 20:46
      И им глубоко пох на какой то там футбол
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ Gahi (раскрыть)
      сегодня в 20:27
      Ой не знаю чего там у Спартака поднимется ,но боюсь что качество бензина на Лукойле точно снизится !!! ( шутка ! ) ))))))))
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 20:19
      Мои поздравления это случилось, в ряды гладиаторов пополнился воин предков великого Тамирлана. Может с приходом Урунова поднимется боевой дух Спартака. Удачи
      spartach091
      spartach091 ответ RIR68 (раскрыть)
      сегодня в 19:51
      Ахахахах
      Ravshan878
      Ravshan878
      сегодня в 19:51
      ОВВ74. Привет дружище. Я не думал что он такой тупой из Байкала.По понятиями он не серьёзный.Отпущены за плинтуса. Спасибо за инфу.
      minai
      minai ответ За адекватность (раскрыть)
      сегодня в 19:44
      Это Вы про Мирзова ?
      RIR68
      RIR68
      сегодня в 19:38
      Посмотрим, куда меня поставит тренер.
      -----------------------------------------------------------
      к казану)))
      Crooclin
      Crooclin ответ спартак 1987 (раскрыть)
      сегодня в 19:01
      Катта политика бору
      VV V
      VV V
      сегодня в 19:00
      Ровно половина от 35 млн узбеков, давно уже в России.
      valt134
      valt134
      сегодня в 18:23
      Ну вот и Этого «понесло...»
      Дмитрий Роганов
      Дмитрий Роганов
      сегодня в 18:21
      посмотрим на него в деле
      Wolf77785
      Wolf77785
      сегодня в 18:11
        ОВВ74
        ОВВ74 ответ Ravshan878 (раскрыть)
        сегодня в 17:22, ред.
          Слайш
          Слайш
          сегодня в 17:16, ред.
          хммм, при общей численности населения Узбекистана в 32 миллиона человек 35 миллионов станут болельщиками мяса?? Чет подозрительно )))))

          ахахахахаха
          Indian
          Indian
          сегодня в 17:09
          Нормальные узбеки топят за Ростов с Шомуродовым
          SHMEL
          SHMEL
          сегодня в 16:56
            Ravshan878
            Ravshan878 ответ Байкал-38 (раскрыть)
            сегодня в 16:46
            Байкал я служил Улан Баторе. Так что не говори всякие глупости. Давай к нам гости. Потом узнаешь про Узбекистан.Так что иди за водкой. Похмелье. Не позор Русского народа.
            Армейская душа
            Армейская душа ответ Legend 6 (раскрыть)
            сегодня в 16:28
            Не не у армейцев же болельщики по пьяни на авто гоняют и людей убивают
            Ravshan878
            Ravshan878 ответ LOpp (раскрыть)
            сегодня в 16:25
            Помните. 🧐.)
            Анд-м
            Анд-м
            сегодня в 16:16
            Очередное отмывании денег. Что за футболист? Зачем он нужен? Спартак в своём репертуаре))
            ekliziast
            ekliziast ответ Байкал-38 (раскрыть)
            сегодня в 16:10
            А вы уважаемый не нацист часом? .Узбекистан древнейшая цивилизация , если вы не знали , и России далеко до неё., и в аулах телевизоров не менее чем в сибири , а то и поболее , а футбол знают и понимают не хуже чем в Европе. Что касается ума Урунова , то ни кто его не сравнивал с Вашим, ибо сравнение может быть не в вашу пользу.
            Санчо Панса
            Санчо Панса
            сегодня в 15:58
            Не говори за всех, гастарбайтер! Хотя в Спартаке частенько любят говорить за всю страну)
            oFANATo
            oFANATo
            сегодня в 15:56, ред.
            Самюэ́ль Флора́н Тома́ Жиго́ — французский футболист алжирского происхождения, значит по логике Урунова теперь за спартак болеют 66,99 миллионов французов и 42,23 миллиона Алжирцев??? )))))))))))))))
            ALEX26659
            ALEX26659
            сегодня в 15:46
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100