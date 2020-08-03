ГлавнаяНовости

Хуслютдинов: «Если Кокорин будет играть достойно, то мы его примем»

вчера, 11:12

Один из самых авторитетных болельщиков «Спартака» Амир Хуслютдинов (известен под прозвищем Профессор) прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

Если он будет играть достойно, то мы его примем. Конечно, вряд ли он станет легендой, как Черенков, Родионов и другие, но ему постараться надо. Такого антагонизма среди остальных людей, активно болеющих за «Спартак», я не видел.

Отнесем это на издержки молодости [слова Кокорина семилетней давности о том, что он не будет выступать за «Спартак»]! Не было у него, видимо, старших товарищей, которые бы ему подсказали, что никогда не говори «никогда».

Я надеюсь, что он будет играть так, что когда к нему придет его сын или родственник и спросит, что он выиграл, то он ему скажет, что он выиграл в «Спартаке». Если нет, то это будет очередной нереализованный талант. Возраст у него недетский, осталось чуть-чуть карьеры.

Мы поддерживаем не игроков, даже при всем величии Федора Федоровича Черенкова, мы поддерживаем не их, а «Спартак».

Все новости
СлухиФедун передумал отдавать «Спартак» в управление болельщикам
01 августа Комментарии39
Матч за Суперкубок «Зенит» — «Локо» могут посетить около 7 тыс. болельщиков
30 июля Комментарии7
Ультрас «Динамо К»: «Луческу, обещаем вам самые тяжелые условия для работы»
27 июля Комментарии28
Фанаты «Спартака» попали на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»
25 июля ФотоКомментарии14
Полиция задержала девять фанатов «Ливерпуля» под домашним стадионом
24 июля Комментарии3
Около 150 болельщиков «Химок» приедут в Екатеринбург на финал Кубка России
23 июля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 15:06
Среди спартачей есть хоть один не лицемер?
П.с. где Кокорин, а где "достойно"?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:13
Амиру Хуслютдинову надо книжки пособия писать на тему "Как переобуться в полёте и остаться в глазах своих героем".
То есть в 2013 году он считал молодым дурачком в 22 года, рядом с которым не было старших товарищей, которые отговорили бы его не говорить, что не оденет футболку Спартака никогда. А вот в 2017 когда ему уже стукнуло 26 лет, после победы над Спартаком (5:1). Кокорин сделал гол+пас, а после матча выложил пост с хэштегом яникогданеустануповторять. Это фраза из известной антиспартаковской кричалки «Я никогда не устану повторять: «*** «Спартак», ***».
Как к этому то относиться? Почему спартачи про это забыли? Наверное выгодно не вспоминать такое унижение и всё, то, что про него писали!
С новыми ботинками!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:09
А это кто такой? Ещё один назаров только амир.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 11:37
Сбитый летчик, будут с Соболевым мешаться друг другу.
For56tas
For56tas
вчера в 11:32
Будет играть как Шуррле, не сомневайтесь.
shlomo
shlomo
вчера в 11:26
Пожалуй соглашусь почти со всем сказанным....но все таки ключевое слово ЕСЛИ.... достойно тоже можно трактовать по разному....на мой взгляд блеска в глазах как у воспитанников клуба у него никогда не будет и не будет он за ромбик убиваться на поле...самое большее чего можно ожидать от него это более-менее хорошей (качественной у него не особо получается) игры.....а легендой он уже нигде не будет...:)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:15
Если недостойно то он поимеет вас.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100