Хуслютдинов: «Если Кокорин будет играть достойно, то мы его примем»

Один из самых авторитетных болельщиков «Спартака» Амир Хуслютдинов (известен под прозвищем Профессор) прокомментировал переход нападающего в московский клуб.

Если он будет играть достойно, то мы его примем. Конечно, вряд ли он станет легендой, как Черенков, Родионов и другие, но ему постараться надо. Такого антагонизма среди остальных людей, активно болеющих за «Спартак», я не видел.

Отнесем это на издержки молодости [слова Кокорина семилетней давности о том, что он не будет выступать за «Спартак»]! Не было у него, видимо, старших товарищей, которые бы ему подсказали, что никогда не говори «никогда».

Я надеюсь, что он будет играть так, что когда к нему придет его сын или родственник и спросит, что он выиграл, то он ему скажет, что он выиграл в «Спартаке». Если нет, то это будет очередной нереализованный талант. Возраст у него недетский, осталось чуть-чуть карьеры.

Мы поддерживаем не игроков, даже при всем величии Федора Федоровича Черенкова, мы поддерживаем не их, а «Спартак».