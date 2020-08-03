Хуслютдинов: «Если Кокорин будет играть достойно, то мы его примем»

Один из самых авторитетных болельщиков «Спартака» Амир Хуслютдинов (известен под прозвищем Профессор) прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в московский клуб.
Если он будет играть достойно, то мы его примем. Конечно, вряд ли он станет легендой, как Черенков, Родионов и другие, но ему постараться надо. Такого антагонизма среди остальных людей, активно болеющих за «Спартак», я не видел.
Отнесем это на издержки молодости [слова Кокорина семилетней давности о том, что он не будет выступать за «Спартак»]! Не было у него, видимо, старших товарищей, которые бы ему подсказали, что никогда не говори «никогда».
Я надеюсь, что он будет играть так, что когда к нему придет его сын или родственник и спросит, что он выиграл, то он ему скажет, что он выиграл в «Спартаке». Если нет, то это будет очередной нереализованный талант. Возраст у него недетский, осталось чуть-чуть карьеры.
Мы поддерживаем не игроков, даже при всем величии Федора Федоровича Черенкова, мы поддерживаем не их, а «Спартак».
П.с. где Кокорин, а где "достойно"?
П.с. где Кокорин, а где "достойно"?
То есть в 2013 году он считал молодым дурачком в 22 года, рядом с которым не было старших товарищей, которые отговорили бы его не говорить, что не оденет футболку Спартака никогда. А вот в 2017 когда ему уже стукнуло 26 лет, после победы над Спартаком (5:1). Кокорин сделал гол+пас, а после матча выложил пост с хэштегом яникогданеустануповторять. Это фраза из известной антиспартаковской кричалки «Я никогда не устану повторять: «*** «Спартак», ***».
Как к этому то относиться? Почему спартачи про это забыли? Наверное выгодно не вспоминать такое унижение и всё, то, что про него писали!
С новыми ботинками!!!
То есть в 2013 году он считал молодым дурачком в 22 года, рядом с которым не было старших товарищей, которые отговорили бы его не говорить, что не оденет футболку Спартака никогда. А вот в 2017 когда ему уже стукнуло 26 лет, после победы над Спартаком (5:1). Кокорин сделал гол+пас, а после матча выложил пост с хэштегом яникогданеустануповторять. Это фраза из известной антиспартаковской кричалки «Я никогда не устану повторять: «*** «Спартак», ***».
Как к этому то относиться? Почему спартачи про это забыли? Наверное выгодно не вспоминать такое унижение и всё, то, что про него писали!
С новыми ботинками!!!