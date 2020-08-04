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Клубы Германии проголосовали за допуск болельщиков на трибуны

вчера, 16:47

Сообщается, что футбольные клубы Германии проголосовали за возвращение болельщиков на трибуны в сезоне-2020/21. Эту информацию сообщил генеральный директор Германской футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

По словам Зайферта, возвращение болельщиков на стадионы зависит исключительно от политических лидеров, которые будут принимать окончательное решение.

В случае возвращения болельщиков на трибуны будет введен запрет на алкоголь во время матчей, временно отменят гостевые квоты, а также внедрят персонализированные билеты для отслеживания следов заражения.

Ранее стало известно, что клубы Бундеслиги потеряют 750 млн евро из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 22:35
Проголосовали? Да что они себе позволяют эти демократы? распатребнадзора на них нет!
minai
minai
вчера в 21:46
Да им то похрен. Ковид в первую очередь начнёт болельщиков косить.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 20:45
Немцы первыми начали играть. ....и первыми пустят на стадион зрителей. ...они имеют. ...культура и дисциплина.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:22
Зрители - это конечно хорошо. Вот сколько зрителей пускать - это сложный вопрос??? Если полностью забить стадион - это в данной ситуации опрометчиво. Вирус пока никуда не делся и скопление людей может привести к непредвиденным последствиям. Так что дело это очень рискованное. Посмотрим какое решение примут политики??? Надеюсь , что правильное , взвешенное, объективное.
Ждем начала нового сезона в Германии.
Всем здоровья и не расслабляться.
beefs
beefs
вчера в 17:21
Молодцы, немцы самые дисциплинированные и организованный..
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:18
Конечно надо допустить.
cska vperiod
cska vperiod ответ Питерские гоблины (раскрыть)
вчера в 17:15
Есть одна страна, БЕЛАРУСЬ!
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 16:54
Грёбанные массоны достали уже со своим коронавирусусом. Вертять людьми на планете как им выгодно. Я думал!! Будет как! - в терминаторе!! Машины..бунт.. Ага, ловим.. Один вопрос? Почему никто в мире! Ни одна страна! Не показывает!! Сколько людей ( в данной стране) умирает от онкологии?
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 16:49
а как ещё клубы могли проголосовать, если у них от болельщиков их казна зависит. тут пусть правительство решает
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