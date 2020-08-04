Клубы Германии проголосовали за допуск болельщиков на трибуны

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вчера, 16:47

Сообщается, что футбольные клубы Германии проголосовали за возвращение болельщиков на трибуны в сезоне-2020/21. Эту информацию сообщил генеральный директор Германской футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

По словам Зайферта, возвращение болельщиков на стадионы зависит исключительно от политических лидеров, которые будут принимать окончательное решение.

В случае возвращения болельщиков на трибуны будет введен запрет на алкоголь во время матчей, временно отменят гостевые квоты, а также внедрят персонализированные билеты для отслеживания следов заражения.

Ранее стало известно, что клубы Бундеслиги потеряют 750 млн евро из-за пандемии коронавируса.