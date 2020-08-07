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Сенников: «Надеюсь, „Локомотив“ не будет отсиживаться в обороне»

сегодня, 01:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между московским клубом и «Зенитом».

Думаю, игра двух лучших команд прошедшего чемпионата должна получиться довольно интересной. Все говорят, что в составе «Локомотива», возможно, появится Фёдор Смолов, а у «Зенита» — Деян Ловрен. Интересно, как изменился Федя после аренды в «Сельте», посмотреть на Ловрена, приехавшего из «Ливерпуля», тоже хочется. Мы видели, как он здорово играл в составе сборной Хорватии, в «Ливерпуле» хорошо смотрелся, потом, кажется, у него травма была… Это опытный футболист, который, как и Иванович, думаю, принесёт пользу «Зениту». Удалось посмотреть и несколько матчей Смолова в составе «Сельты» — действовал Фёдор здорово: забил «Реалу» и «Барселоне». Понятно, что за такой короткий срок адаптироваться не получилось. Возможно, поэтому «Сельта» его трансфер не выкупила. Но я думаю, что там он приобрёл ценный опыт и должен сильно прибавить.

Что же касается предстоящей игры, то, мне кажется, преимущество, скорее всего, будет у «Зенита». Потому что по многим показателям он превосходит «Локомотив». Но это всё равно одна игра. Никто не знает, как матч сложится. У «Локо» есть квалифицированные футболисты, способные решить исход встречи. Надеюсь, что не будут отсиживаться в обороне. «Локомотив» — это не «Химки», которые в финале Кубка России старались больше от обороны играть, хотя контратаковали тоже здорово. Думаю, что футбол здесь должен получиться более высокого качества. Конечно, хочется, чтобы «железнодорожники» выиграли, но будет непросто.

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Источник: matchtv.ru
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Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 02:04
Тогда возьмите Самедоа,Павлюченко,и Глушакова прицепом)) привезут пенку 100% Локо давно сдал
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