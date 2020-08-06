Игнатьев — о Суперкубке: «Надеюсь, удача будет на нашей стороне»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок России с «Зенитом».

Отпуск был небольшой, поэтому не успели растерять форму. Даже рад, что остались в Москве, никуда не полетели, провели сбор в домашних условиях, поэтому никаких проблем нет.

Нам предстоит непростой график, будет очень много игр, будет много игровой практики. Главное, чтобы все были здоровы. Приехал Федя Смолов, надеюсь, он нам поможет, он знает, как забивать в Суперкубке.

Надеюсь, удача будет на нашей стороне. Дополнительная мотивация на такие игры не нужна, потому что все понимаю ответственность. Нам главное выйти, победить и забрать кубок. Мы хотим начать сезон с победы и поднять трофей. Это очень важно для всех.