ГлавнаяНовости

Игнатьев — о Суперкубке: «Надеюсь, удача будет на нашей стороне»

вчера, 16:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок России с «Зенитом».

Отпуск был небольшой, поэтому не успели растерять форму. Даже рад, что остались в Москве, никуда не полетели, провели сбор в домашних условиях, поэтому никаких проблем нет.

Нам предстоит непростой график, будет очень много игр, будет много игровой практики. Главное, чтобы все были здоровы. Приехал Федя Смолов, надеюсь, он нам поможет, он знает, как забивать в Суперкубке.

Надеюсь, удача будет на нашей стороне. Дополнительная мотивация на такие игры не нужна, потому что все понимаю ответственность. Нам главное выйти, победить и забрать кубок. Мы хотим начать сезон с победы и поднять трофей. Это очень важно для всех.

Все новости
Сенников: «Надеюсь, „Локомотив“ не будет отсиживаться в обороне»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Кирьяков: «Для Николича очень важно завоевать Суперкубок России»
Сегодня, 01:14 Комментарии2
Матвеев: «Хотелось бы, чтобы крен в сторону пропущенных мячей был убран»
Вчера, 19:23 Комментарии3
Малком: «Через пару лет „Зенит“ способен замахнуться на высокие цели в ЛЧ»
Вчера, 18:47 Комментарии70
«Локомотив» на седьмом месте, «Спартак» — без ЛЧ. Прогноз на сезон РПЛ-2020/21
Вчера, 18:30Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии31
Газизов: «Мы смотрим кандидатов на пост спортивного директора»
Вчера, 16:23 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:53
После стольких скандалов , думаю, он явно валить Локо не будет. Но посмотрим.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:01
Удача без игры не приходит.
serh62
serh62
вчера в 18:48
раз удача, два удача....помилуй Бог, нужно и умение. Суворов сказал. а локомотив вечно на удаче и выползает.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:33
Неужели у Вас есть сомнение на этот счёт?
Grey33
Grey33
вчера в 18:31
Федя - Кэшбэк "поможет" Локо... В серии пенальти.
cska1948
cska1948
вчера в 18:30
Игнатьев — о Суперкубке: «Надеюсь, удача будет на нашей стороне»
----------------------------
Именно во избежании подобного сценария на игру назначен судья Вилков.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:12
Хотеть не вредно, вредно не хотеть!.
Смольчик
Смольчик
вчера в 18:10
Удача будет на вашей стороне, а выиграет Зенит.
ALEX26659
ALEX26659
вчера в 17:55
    112910415
    112910415
    вчера в 17:43
    удачи мало будет
    Gahi
    Gahi
    вчера в 17:30
    Нам главное выйте, победить и забрать кубок. А что можете не выйте? Всё это ВИЛАМИ на воде написано. А судьи кто.
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    вчера в 17:15
    В этот раз удача должна быть на стороне Зенита.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 16:45
    даже если она будет то это ни чего не значит)))) все знают где юбилей)))))))))))и даже удача тут бессильна)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 16:21
    Чюмодану)))
    pomor 445
    pomor 445 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 16:17
    В этот раз он ангажирован ЛОКО.
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 16:16
    Мы хотим начать сезон с победы и поднять трофей. Это очень важно для всех.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Прошлый сезон так и начал. Важно повторить.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 16:11
    Не надейся, когда Зенит+Вилков, тогда без шансов!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 16:09
    Посмотрим кому улыбнется Вилков???
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100