Кирьяков: «Для Николича очень важно завоевать Суперкубок России»

Экс-нападающий сборной России поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Для Николича очень важно завоевать этот трофей и доказать, что он достоин работать в «Локо». Хотя понятно, что одной победой в Суперкубке этой цели не достигнуть. У публики по-прежнему есть много вопросов по смене главного тренера. И только очень успешными результатами можно их снять. Но пока необходимо добиться победы в игре с «Зенитом». Состав и нынешняя форма футболистов «Локомотива» позволяют это сделать, хотя обыграть действующего чемпиона и обладателя Кубка, безусловно, будет крайне непросто.