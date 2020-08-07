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Кирьяков: «Для Николича очень важно завоевать Суперкубок России»

сегодня, 01:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Для Николича очень важно завоевать этот трофей и доказать, что он достоин работать в «Локо». Хотя понятно, что одной победой в Суперкубке этой цели не достигнуть. У публики по-прежнему есть много вопросов по смене главного тренера. И только очень успешными результатами можно их снять. Но пока необходимо добиться победы в игре с «Зенитом». Состав и нынешняя форма футболистов «Локомотива» позволяют это сделать, хотя обыграть действующего чемпиона и обладателя Кубка, безусловно, будет крайне непросто.

Напомним, главным арбитром встречи будет Михаил Вилков.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 01:31
За щеку он завоюет
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:19
. Для кого трофей не важен?
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