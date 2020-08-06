Малком: «Через пару лет „Зенит“ способен замахнуться на высокие цели в ЛЧ»

Форвард «Зенита» Малком хочет внести свой вклад в историю команды. Бразилец уверен, что питерскому клубу по силам достичь новых высот в Лиге чемпионов.
Я счастлив! В самом начале сезона я получил травму, это меня немного расстроило, потому что очень хотелось играть и уже творить историю в зенитовской футболке. Но ничего, потом я восстановился и вернулся на поле.
Петербург красив, это правда, и особенно зимой! Вокруг столько снега — моя семья, которая приехала ко мне в гости, наслаждалась здешними видами. Мне очень хорошо в этом городе, и я рассчитываю оставить заметный след в истории «Зенита». А еще — ближе познакомиться с русским языком.
Цели на Лигу чемпионов? В первую очередь выход из группы, затем — борьба до последнего в плей-офф. Каждый игрок здесь хочет внести свой вклад и поднять «Зенит» на рекордный уровень, и все вместе мы должны сделать это. Думаю, нам это по силам.
Клуб находится в процессе постоянного роста, и принимать участие в этом процессе — честь для меня. В этом году мы будем сражаться за выход из группы и продолжение борьбы в плей-офф, но через несколько лет, думаю, будем способны замахнуться на большее.
Заколачиваю бабки,
Про Зенит в ЛЧ пижу,
Поднимая дух бомжу.
Заколачиваю бабки,
Про Зенит в ЛЧ пижу,
Поднимая дух бомжу.
Сказал и сам засмеялся🤣😂🤣😂
Сказал и сам засмеялся🤣😂🤣😂
Самим то гимн ЛЧ на открывашке только снится.
ВАР в РПЛ пришёл, еврокубковое место спартака ушло)))
Самим то гимн ЛЧ на открывашке только снится.
ВАР в РПЛ пришёл, еврокубковое место спартака ушло)))
Привет от Браги которая вышибла вас из квалификации...
Привет от Браги которая вышибла вас из квалификации...
выиграй потом трещи...
выиграй потом трещи...
эта история из тех, от которых потом не отмыться :)
эта история из тех, от которых потом не отмыться :)