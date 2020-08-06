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Малком: «Через пару лет „Зенит“ способен замахнуться на высокие цели в ЛЧ»

вчера, 18:47

Форвард «Зенита» Малком хочет внести свой вклад в историю команды. Бразилец уверен, что питерскому клубу по силам достичь новых высот в Лиге чемпионов.

Я счастлив! В самом начале сезона я получил травму, это меня немного расстроило, потому что очень хотелось играть и уже творить историю в зенитовской футболке. Но ничего, потом я восстановился и вернулся на поле.

Петербург красив, это правда, и особенно зимой! Вокруг столько снега — моя семья, которая приехала ко мне в гости, наслаждалась здешними видами. Мне очень хорошо в этом городе, и я рассчитываю оставить заметный след в истории «Зенита». А еще — ближе познакомиться с русским языком.

Цели на Лигу чемпионов? В первую очередь выход из группы, затем — борьба до последнего в плей-офф. Каждый игрок здесь хочет внести свой вклад и поднять «Зенит» на рекордный уровень, и все вместе мы должны сделать это. Думаю, нам это по силам.

Клуб находится в процессе постоянного роста, и принимать участие в этом процессе — честь для меня. В этом году мы будем сражаться за выход из группы и продолжение борьбы в плей-офф, но через несколько лет, думаю, будем способны замахнуться на большее.

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yrasikos22
yrasikos22 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 04:29
Раз в год и палка стреляла,когда то и Рубин Барселону обыграл а Ростов Баварию,другое дело выйграть трофей...
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
вчера в 23:38
    Petergoff
    Petergoff
    вчера в 22:35
    Ну, что-ж. Кубок УЕФА Зенит взял. Можно попробовать и ЛЧ покорить.
    Зенит превыше всего
    Зенит превыше всего
    вчера в 22:23
    Так и будет через 5 лет выиграем ЛЧ
    serh62
    serh62
    вчера в 22:13
    через пару лет, зенит будет со спартаком бороться за выживание....
    нефтегаз
    нефтегаз
    вчера в 22:02
    Это сколько бвбла еще сворует миллер? И все в трубу
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 22:01
    Хорошая заставка на статье.
    Сказал и сам засмеялся🤣😂🤣😂
    Фернандо Риксен
    Фернандо Риксен ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    вчера в 21:56
      нефтегаз
      нефтегаз
      вчера в 21:54
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        вчера в 21:42
        Чета много спартачья набежало.
        Самим то гимн ЛЧ на открывашке только снится.
        ВАР в РПЛ пришёл, еврокубковое место спартака ушло)))
        Ярославъ Ивановъ
        Ярославъ Ивановъ ответ Константин Белых (раскрыть)
        вчера в 21:29
        от какой то там Боруссии ?!? ты серьезно ?!?
        Привет от Браги которая вышибла вас из квалификации...
        Ярославъ Ивановъ
        Ярославъ Ивановъ
        вчера в 21:26
        Что за симптом тегедески......
        выиграй потом трещи...
        Бубнин
        Бубнин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 21:26
        Частенько замечаю здесь такие вот "цитаты" в заголовках.
        Конфедерат
        Конфедерат
        вчера в 21:21
          blitz
          blitz
          вчера в 21:14
          Когда говорит Малком складывается впечатление что он бредит.
          Заполярный
          Заполярный
          вчера в 21:13
          С четвертого места будешь замахиваться, там свободно, ни кто мешать не будет
          Charismatic
          Charismatic ответ Хиромант (раскрыть)
          вчера в 21:12
            VV V
            VV V
            вчера в 21:06
              Константин Белых
              Константин Белых ответ Хиромант (раскрыть)
              вчера в 21:05
                LOpp
                LOpp ответ yrasikos22 (раскрыть)
                вчера в 21:04
                Спартак играл там, а не заикался
                Хиромант
                Хиромант
                вчера в 20:59
                Хочется напомнить всем спартаковским злопыхателям, предрекающим поражения Зенита в ЛЧ и дальнейшее бегство игроков по другим клубам - Ребята! Не гоните пургу! Ваш Спартак вообще в еврокубках не играет! И вряд ли будет в ближайшее время. Поэтому не надо завидовать всем участникам еврокубков и плеваться желчью в их адрес, а надо болеть "за страну", за успешное участие "наших", чтобы они набирали очки в рейтинге УЕФА, и участие в ЛЧ или ЛЕ вашего клуба станет более реальным. Вот тогда и посоревнуемся...
                Два кретина это сила
                Два кретина это сила
                вчера в 20:54
                Выйти из группы что ли?)
                санек002
                санек002 ответ denmig (раскрыть)
                вчера в 20:54
                спасибо!посмеялся от души!
                denmig
                denmig
                вчера в 20:51
                denmig
                denmig
                вчера в 20:46
                Через пару лет, когда Польша и прочая кю задракует разпром своими штрафами, - мальком замахнется в Китай ! Там уже есть один персонаж!
                дурман
                дурман
                вчера в 20:40
                Даже за выход из группы?
                dino-hsv
                dino-hsv
                вчера в 20:38
                  Jeck Denielse
                  Jeck Denielse
                  вчера в 20:35
                  У меня одного в заглавии ветки слова которых Малком не говорил ???
                  Рыжик-Мурыжик
                  Рыжик-Мурыжик
                  вчера в 20:31
                  Этой зимой в Санкт-Петербурге снега не было.Выпал пару раз, не более.
                  minai
                  minai
                  вчера в 20:24, ред.
                  А я пожелаю удачи Малкому и Зениту. Это будет другой настрой и мотивация.
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