Малком: «Через пару лет „Зенит“ способен замахнуться на высокие цели в ЛЧ»

Форвард «Зенита» Малком хочет внести свой вклад в историю команды. Бразилец уверен, что питерскому клубу по силам достичь новых высот в Лиге чемпионов.

Я счастлив! В самом начале сезона я получил травму, это меня немного расстроило, потому что очень хотелось играть и уже творить историю в зенитовской футболке. Но ничего, потом я восстановился и вернулся на поле.

Петербург красив, это правда, и особенно зимой! Вокруг столько снега — моя семья, которая приехала ко мне в гости, наслаждалась здешними видами. Мне очень хорошо в этом городе, и я рассчитываю оставить заметный след в истории «Зенита». А еще — ближе познакомиться с русским языком.

Цели на Лигу чемпионов? В первую очередь выход из группы, затем — борьба до последнего в плей-офф. Каждый игрок здесь хочет внести свой вклад и поднять «Зенит» на рекордный уровень, и все вместе мы должны сделать это. Думаю, нам это по силам.

Клуб находится в процессе постоянного роста, и принимать участие в этом процессе — честь для меня. В этом году мы будем сражаться за выход из группы и продолжение борьбы в плей-офф, но через несколько лет, думаю, будем способны замахнуться на большее.