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Матвеев: «Хотелось бы, чтобы крен в сторону пропущенных мячей был убран»

вчера, 19:23

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал подготовку команду к новому сезону.

В данный момент наши занятия проходят на базе «Бажовия», сегодня уже шестой день. Работаем в двухразовом режиме, целый комплекс тренировок физических качеств, организации игры в обороне и атаке. За десять дней нужно собрать все воедино. Пытаемся, конечно, работать над ошибками, потому что в прошлом сезоне команда достаточно много пропускала. Хотелось бы, чтобы крен в сторону пропущенных мячей был убран. Это задача, над решением которой мы сейчас усердно работаем.

Ранее Матвеев заявил, что клуб пытался подписать бывшего форварда «Динамо» Кирилла Панченко.

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mihaluch
mihaluch
вчера в 21:01
Оборону надо укреплять.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:30
Ещё один, который хочет соорудить Икарус.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:25
это как получится)))
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