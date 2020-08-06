Матвеев: «Хотелось бы, чтобы крен в сторону пропущенных мячей был убран»

Главный тренер «Урала» прокомментировал подготовку команду к новому сезону.

В данный момент наши занятия проходят на базе «Бажовия», сегодня уже шестой день. Работаем в двухразовом режиме, целый комплекс тренировок физических качеств, организации игры в обороне и атаке. За десять дней нужно собрать все воедино. Пытаемся, конечно, работать над ошибками, потому что в прошлом сезоне команда достаточно много пропускала. Хотелось бы, чтобы крен в сторону пропущенных мячей был убран. Это задача, над решением которой мы сейчас усердно работаем.