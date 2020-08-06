«Локомотив» на седьмом месте, «Спартак» — без ЛЧ. Прогноз на сезон РПЛ-2020/21

Не успели зафиксировать турнирную таблицу сезона 2019/20, а уже пора пророчить итоги стартующей в РПЛ компании. Скриньте, чего уж там, потом предъявите «Соккер.ру»!
В РПЛ всегда непросто давать прогнозы на длительные отрезки, хотя перед прошлым сезоном мы правильно угадали тройку призеров, только перепутали «Краснодар» и «Локомотив» местами, да в середине таблицы сделали несколько точных выстрелов. Но сейчас задача еще сложнее, ведь к традиционно непредсказуемым фактором российского футбола (отношения со спонсорами, благосклонность региональных властей, менеджерские провалы и агентские игры) добавляются причуды постпандемийного сезона.
Во-первых, новый чемпионат стартует всего через две с половиной недели после окончания предыдущего. Во-вторых, меняется лимит на легионеров, что может оказать существенное влияние на судьбы некоторых команд. В-третьих, трансферное окно будет открыто до октября, то есть ближайшие два месяца могут изменить команды до неузнаваемости, а некоторые сегодняшние прогнозы уже к середине осени покажутся смешными. Но если бы мы боялись насмешек, то не пытались бы заглядывать в будущее публично. Хотите прогноз? Он есть у меня!
16 место. «Тамбов»
В сезоне 2019/20 у «Тамбова» был дикий оверперфоминг в нескольких матчах, благодаря чему «волки» сохранили прописку в РПЛ, опередив в турнирной таблице «Оренбург» и «Крылья Советов». Но не в каждом же сезоне по два раза обыгрывать «Ростов» и «Спартак» — команды из верхней части турнирной таблицы, да и потери могут оказаться невосполнимыми: Шелия ушел в «Ахмат», у Мелкадзе и Грицаенко закончились аренды.
15 место. «Ротор»
На месте «Ротора» может оказаться клуб, который сейчас пребывает в счастливом неведении и не знает о приближающихся роковых событиях (кто ожидал вылета «Оренбурга» перед прошлым сезоном?) В таком случае порадуемся за Волгоград, который хотелось бы вернуть на карту РПЛ на постоянной основе, а не в роли-камео. Но прямо сейчас у «Ротора» нет подходящего состава для решения первоочередной задачи, а трансферная кампания пока идет по принципу «наберем свободных агентов, а там разберемся».
14 место. «Химки»
«Химки» полтора десятка раз меняли решение о том, где начнут сезон 2020/21, все-таки пошли в РПЛ, но уже без Сергея Юрана и с Дмитрием Гунько на тренерском посту, а еще со скандальными слухами о сотрудничестве со «Спартаком». Болтаться «Химкам» внизу таблицы, но пришедшие в аренду футболисты помогут избежать вылета, пусть и через стыки.
13 место. «Урал»
Григорий Иванов может пожалеть из-за того, что погорячился и убрал Дмитрия Парфенова, теперь у руля «шмелей» свой человек Юрий Матвеев, у которого нет опыта самостоятельной тренерской работы на таком уровне. Между тем, состав заметно поредел. Есть ощущение, что «Урал» из режима беззаботного середняка с кубковым характером переключится на борьбу за выживание, исход которой будет зависеть от нюансов.
12 место. «Арсенал»
Похожая ситуация в «Арсенале», который летом избавился от Игоря Черевченко, выводившего туляков в еврокубки, и поставил главным тренером Сергея Подпалого, человека из системы клуба, хотя ходили разговоры о приглашении Юрия Семина или Рашида Рахимова. Возможно, и придется по ходу сезона звать кого-то опытного, чтобы спасать «оружейников» от неприятностей.
11 место. «Уфа»
Есть очевидные предпосылки, что «Уфа» сползет в таблице. Во-первых, Шамиль Газизов был очень важным человеком для клуба, а теперь он в «Спартаке». Во-вторых, уже покинули команду Даниил Фомин и Остон Урунов, могут уйти Табидзе и Неделчару. Новые руководители удержат «Уфу» от болезненного падения, но это будет сложный сезон.
10 место. «Сочи»
Владимир Федотов — толковый тренер, а Борис Ротенберг — щедрый владелец, и пусть ему не удалось убедить Александра Кокорина, «Сочи» не останется без качественного усиления и сможет провести сезон ровно и без срывов. Не вижу «Сочи» в группе борцов за выживание, скорее должны метить в промежуток между восьмым и десятым местом.
9 место. «Ахмат»
«Ахмат» провел очень слабый сезон, теперь команде предстоит карабкаться наверх под руководством Андрея Талалаева, который не сумел сохранить «Крылья Советов» в РПЛ, зато приглянулся «Ахмату» и получил еще одну работу в Премьер-Лиге. Не сомневаюсь, что грозненцы выступят лучше, чем в чемпионате 2019/20, но звездного сезона от них не ждем — середина таблицы.
8 место. «Рубин»
«Рубин» тоже должен прибавлять, в первую очередь, в атаке. Не исключаю, что Леонид Слуцкий потреплет нервы фаворитам, но стабильности на дистанции казанцам не хватит. «Рубин» в ближайшее время видится импульсивной командой, качество игры которой будет колебаться в зависимости от текущего настроения, не исключено, что станут «Робин Гудами» РПЛ: будут отбирать очки у «богатых» и отдавать «бедным» — ну, вы поняли.
7 место. «Локомотив»
«Локомотив» три года подряд играл в Лиге чемпионов, но обеспеченный работой Юрия Семина запас прочности рано или поздно закончится, и тогда Марко Николичу придется стать тренером «на полную ставку». Уже ушли Жоау Мариу и Фарфан, может уйти Алексей Миранчук, а Василий Кикнадзе тем временем одобряет сомнительные сделки. Курс нынешнего руководства по-прежнему вызывает скепсис, а решения людей в деловых костюмах всегда отражаются на результатах. Если же нет и «Локомотив» снова будет высоко, придется признать, что Василий Кикнадзе был прав.
6 место. «Ростов»
Не факт, что новом сезоне будет такая ярко выраженная топ-5, обозначившаяся уже после трети турнирной дистанции. Границы могут быть размыты, а «Ростов» окажется примерно там же, где и был. Вряд ли удастся избежать «тряски» и обескураживающих результатов — у команд Карпина такой почерк. Перспективы «Ростова» сильно зависят от того, удастся ли сохранить лидеров. Шомуродова и Норманна могут продать и в последний день летнего окна, а замены им уже подготовили.
5 место. «Динамо»
Понравилась работа Кирилла Новикова, но теперь ему придется не ремонтировать старое, а строить новое, особенно полузащиту, где у «Динамо» все начинает с нуля. «Бело-голубые» вряд ли сразу включатся в борьбу за тройку, но финишировать на четвертом-пятом месте им по силам.
4 место. «Спартак»
Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ничего не боится и объявляет поход на титул, однако даже с приходом Кокорина и еще одним-двумя точечными трансферами «Спартак» останется командой на перспективу. Если Газизов с Тедеско угадают с новичками и организуют условия для прогресса команды, титул у «Спартака», возможно, и будет, но через два-три года, а не в предстоящем сезоне.
3 место. «Краснодар»
Хотел поставить «Краснодар» на второе место, но вспомнил, что «быки» два года подряд довольствовались «бронзой», держа судьбу прямой путевки в Лигу чемпионов в своих руках. Не сомневаюсь, что «Краснодар» снова будет играть красиво, задорно и весело, но не всегда эффективно.
2 место. ЦСКА
10 миллионов евро в руках ЦСКА — то же самое, что 50 у «Зенита» или «Спартака»? Бытует такое мнение. У «армейцев» появились деньги, уже куплен талантливый аргентинский форвард Адольфо Гаич, ожидаются и другие трансферы. Да и молодая команда уже созрела для чего-то большего, чем четвертое место. Как считаете?
1 место. «Зенит»
Но сдвинуть «Зенит» с трона никому не удастся. Не исключено, что у хейтеров будут поводы для злорадства после матчей «сине-бело-голубых» в Лиге чемпионов, но в РПЛ команда Семака готова поставить чемпионства на конвейер. Только «Спартак» выигрывал больше двух чемпионатов России подряд, «Зенит» в сезоне 2020/21 может взять третий титул кряду. И, кажется, возьмет.
Что будет со Спартаком трудно прогнозировать. Опыт работы Газизова в Уфе это всё конечно прекрасно. Но задачи, стоящие перед Уфой, не имеют отношения к Спартаку. Уфа выращивала игроков на продажу. Спартак игроков предпочитает не выращивать, а покупать готовых. Связи Газизова с Уфой это хорошо, но в отличие от Цорна, у него нет связей в западных клубах. Уфа не ставила задачи играть в ЛЧ и не играла там. Как впишется в команду Кокорин с его бэкграундом - большой вопрос. Мы уже видели там Еременко...
Что касается Зенита, думаю следующий сезон не будет таким фееричным для них, поскольку команда на мой взгляд достигла своего потолка в нынешнем своем состоянии, а с учетом того, что команда еще и возрастная, думаю удержать чемпионство может быть проблемой без вмешательства судей
Что будет со Спартаком трудно прогнозировать. Опыт работы Газизова в Уфе это всё конечно прекрасно. Но задачи, стоящие перед Уфой, не имеют отношения к Спартаку. Уфа выращивала игроков на продажу. Спартак игроков предпочитает не выращивать, а покупать готовых. Связи Газизова с Уфой это хорошо, но в отличие от Цорна, у него нет связей в западных клубах. Уфа не ставила задачи играть в ЛЧ и не играла там. Как впишется в команду Кокорин с его бэкграундом - большой вопрос. Мы уже видели там Еременко...
Что касается Зенита, думаю следующий сезон не будет таким фееричным для них, поскольку команда на мой взгляд достигла своего потолка в нынешнем своем состоянии, а с учетом того, что команда еще и возрастная, думаю удержать чемпионство может быть проблемой без вмешательства судей
2 Ростов
3 Краснодар
4 Цска
5 Локомотив
6. Рубин
16 Спартак
2 Ростов
3 Краснодар
4 Цска
5 Локомотив
6. Рубин
16 Спартак
2) Зенит
3) Краснодар
4) ЦСКА
5) Спартак
6) Динамо
7) Ростов
8) Рубин
9) Арсенал
10) Сочи
11) Уфа
12) Ахмат
13) Урал
14) Тамбов
15) Химки
16) Ротор
2-3 и 12-13 могут поменяться местами !
2) Зенит
3) Краснодар
4) ЦСКА
5) Спартак
6) Динамо
7) Ростов
8) Рубин
9) Арсенал
10) Сочи
11) Уфа
12) Ахмат
13) Урал
14) Тамбов
15) Химки
16) Ротор
2-3 и 12-13 могут поменяться местами !
поделись.....
поделись.....
1. ЦСКА.
За второе и третье место, будут бороться:
Краснодар/ЛОКО.
За четвёртое и пятое место:
Спартак/Динамо.
За шестое и седьмое место:
Ростов/Рубин
В зоне вылета - Сочи и Зенит...))
1. ЦСКА.
За второе и третье место, будут бороться:
Краснодар/ЛОКО.
За четвёртое и пятое место:
Спартак/Динамо.
За шестое и седьмое место:
Ростов/Рубин
В зоне вылета - Сочи и Зенит...))
https://premierliga.ru/netcat_files/86/58/Reglament_Tin_koff_RPL.pdf
https://premierliga.ru/netcat_files/86/58/Reglament_Tin_koff_RPL.pdf
Я другое нашёл
Какая последняя информация, где можно достоверно глянуть? На википедии одно, на других сайтах другое
Я другое нашёл
Какая последняя информация, где можно достоверно глянуть? На википедии одно, на других сайтах другое
Ещё как будут, вы зачем людей дезинформируете?
Ещё как будут, вы зачем людей дезинформируете?
Краснодар будет вторым, а ЦСКА - третьим. Далее по списку, но все на 1 позицию выше, потому что Спартак будет на 7 месте, вместо Локо. Ну и Химки будут последними, 16-ми, остальные на строчку выше. Почему я так считаю? Объяснять долго - просто интуиция + немного аналитики.
Краснодар будет вторым, а ЦСКА - третьим. Далее по списку, но все на 1 позицию выше, потому что Спартак будет на 7 месте, вместо Локо. Ну и Химки будут последними, 16-ми, остальные на строчку выше. Почему я так считаю? Объяснять долго - просто интуиция + немного аналитики.
2. судьи
3. ВАР...
2. судьи
3. ВАР...