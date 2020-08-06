«Локомотив» на седьмом месте, «Спартак» — без ЛЧ. Прогноз на сезон РПЛ-2020/21

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вчера, 18:30

Не успели зафиксировать турнирную таблицу сезона 2019/20, а уже пора пророчить итоги стартующей в РПЛ компании. Скриньте, чего уж там, потом предъявите «Соккер.ру»!

В РПЛ всегда непросто давать прогнозы на длительные отрезки, хотя перед прошлым сезоном мы правильно угадали тройку призеров, только перепутали «Краснодар» и «Локомотив» местами, да в середине таблицы сделали несколько точных выстрелов. Но сейчас задача еще сложнее, ведь к традиционно непредсказуемым фактором российского футбола (отношения со спонсорами, благосклонность региональных властей, менеджерские провалы и агентские игры) добавляются причуды постпандемийного сезона.

Во-первых, новый чемпионат стартует всего через две с половиной недели после окончания предыдущего. Во-вторых, меняется лимит на легионеров, что может оказать существенное влияние на судьбы некоторых команд. В-третьих, трансферное окно будет открыто до октября, то есть ближайшие два месяца могут изменить команды до неузнаваемости, а некоторые сегодняшние прогнозы уже к середине осени покажутся смешными. Но если бы мы боялись насмешек, то не пытались бы заглядывать в будущее публично. Хотите прогноз? Он есть у меня!

16 место. «Тамбов»

В сезоне 2019/20 у «Тамбова» был дикий оверперфоминг в нескольких матчах, благодаря чему «волки» сохранили прописку в РПЛ , опередив в турнирной таблице «Оренбург» и «Крылья Советов». Но не в каждом же сезоне по два раза обыгрывать «Ростов» и «Спартак» — команды из верхней части турнирной таблицы, да и потери могут оказаться невосполнимыми: Шелия ушел в «Ахмат», у Мелкадзе и Грицаенко закончились аренды.

15 место. «Ротор»

На месте «Ротора» может оказаться клуб, который сейчас пребывает в счастливом неведении и не знает о приближающихся роковых событиях (кто ожидал вылета «Оренбурга» перед прошлым сезоном?) В таком случае порадуемся за Волгоград, который хотелось бы вернуть на карту РПЛ на постоянной основе, а не в роли-камео. Но прямо сейчас у «Ротора» нет подходящего состава для решения первоочередной задачи, а трансферная кампания пока идет по принципу «наберем свободных агентов, а там разберемся».

14 место. «Химки»

«Химки» полтора десятка раз меняли решение о том, где начнут сезон 2020/21, все-таки пошли в РПЛ , но уже без Сергея Юрана и с Дмитрием Гунько на тренерском посту, а еще со скандальными слухами о сотрудничестве со «Спартаком». Болтаться «Химкам» внизу таблицы, но пришедшие в аренду футболисты помогут избежать вылета, пусть и через стыки.

13 место. «Урал»

Григорий Иванов может пожалеть из-за того, что погорячился и убрал Дмитрия Парфенова, теперь у руля «шмелей» свой человек Юрий Матвеев, у которого нет опыта самостоятельной тренерской работы на таком уровне. Между тем, состав заметно поредел. Есть ощущение, что «Урал» из режима беззаботного середняка с кубковым характером переключится на борьбу за выживание, исход которой будет зависеть от нюансов.

12 место. «Арсенал»

Похожая ситуация в «Арсенале», который летом избавился от Игоря Черевченко, выводившего туляков в еврокубки, и поставил главным тренером Сергея Подпалого, человека из системы клуба, хотя ходили разговоры о приглашении Юрия Семина или Рашида Рахимова. Возможно, и придется по ходу сезона звать кого-то опытного, чтобы спасать «оружейников» от неприятностей.

11 место. «Уфа»

Есть очевидные предпосылки, что «Уфа» сползет в таблице. Во-первых, Шамиль Газизов был очень важным человеком для клуба, а теперь он в «Спартаке». Во-вторых, уже покинули команду Даниил Фомин и Остон Урунов, могут уйти Табидзе и Неделчару. Новые руководители удержат «Уфу» от болезненного падения, но это будет сложный сезон.

10 место. «Сочи»

Владимир Федотов — толковый тренер, а Борис Ротенберг — щедрый владелец, и пусть ему не удалось убедить Александра Кокорина, «Сочи» не останется без качественного усиления и сможет провести сезон ровно и без срывов. Не вижу «Сочи» в группе борцов за выживание, скорее должны метить в промежуток между восьмым и десятым местом.

9 место. «Ахмат»

«Ахмат» провел очень слабый сезон, теперь команде предстоит карабкаться наверх под руководством Андрея Талалаева, который не сумел сохранить «Крылья Советов» в РПЛ , зато приглянулся «Ахмату» и получил еще одну работу в Премьер-Лиге. Не сомневаюсь, что грозненцы выступят лучше, чем в чемпионате 2019/20, но звездного сезона от них не ждем — середина таблицы.

8 место. «Рубин»

«Рубин» тоже должен прибавлять, в первую очередь, в атаке. Не исключаю, что Леонид Слуцкий потреплет нервы фаворитам, но стабильности на дистанции казанцам не хватит. «Рубин» в ближайшее время видится импульсивной командой, качество игры которой будет колебаться в зависимости от текущего настроения, не исключено, что станут «Робин Гудами» РПЛ : будут отбирать очки у «богатых» и отдавать «бедным» — ну, вы поняли.

7 место. «Локомотив»

«Локомотив» три года подряд играл в Лиге чемпионов, но обеспеченный работой Юрия Семина запас прочности рано или поздно закончится, и тогда Марко Николичу придется стать тренером «на полную ставку». Уже ушли Жоау Мариу и Фарфан, может уйти Алексей Миранчук, а Василий Кикнадзе тем временем одобряет сомнительные сделки. Курс нынешнего руководства по-прежнему вызывает скепсис, а решения людей в деловых костюмах всегда отражаются на результатах. Если же нет и «Локомотив» снова будет высоко, придется признать, что Василий Кикнадзе был прав.

6 место. «Ростов»

Не факт, что новом сезоне будет такая ярко выраженная топ-5, обозначившаяся уже после трети турнирной дистанции. Границы могут быть размыты, а «Ростов» окажется примерно там же, где и был. Вряд ли удастся избежать «тряски» и обескураживающих результатов — у команд Карпина такой почерк. Перспективы «Ростова» сильно зависят от того, удастся ли сохранить лидеров. Шомуродова и Норманна могут продать и в последний день летнего окна, а замены им уже подготовили.

5 место. «Динамо»

Понравилась работа Кирилла Новикова, но теперь ему придется не ремонтировать старое, а строить новое, особенно полузащиту, где у «Динамо» все начинает с нуля. «Бело-голубые» вряд ли сразу включатся в борьбу за тройку, но финишировать на четвертом-пятом месте им по силам.

4 место. «Спартак»

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ничего не боится и объявляет поход на титул, однако даже с приходом Кокорина и еще одним-двумя точечными трансферами «Спартак» останется командой на перспективу. Если Газизов с Тедеско угадают с новичками и организуют условия для прогресса команды, титул у «Спартака», возможно, и будет, но через два-три года, а не в предстоящем сезоне.

3 место. «Краснодар»

Хотел поставить «Краснодар» на второе место, но вспомнил, что «быки» два года подряд довольствовались «бронзой», держа судьбу прямой путевки в Лигу чемпионов в своих руках. Не сомневаюсь, что «Краснодар» снова будет играть красиво, задорно и весело, но не всегда эффективно.

2 место. ЦСКА

10 миллионов евро в руках ЦСКА — то же самое, что 50 у «Зенита» или «Спартака»? Бытует такое мнение. У «армейцев» появились деньги, уже куплен талантливый аргентинский форвард Адольфо Гаич, ожидаются и другие трансферы. Да и молодая команда уже созрела для чего-то большего, чем четвертое место. Как считаете?

1 место. «Зенит»