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Селюк: «Предлагаю ставить на проход „Ювентуса“»

сегодня, 13:08
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион22:00 Не начался

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом».

«Лион» давно не играл официальные матчи. «Ювентус» пресытился победами в чемпионате и ему сейчас гораздо важнее успешно выступить в Лиге чемпионов. Пройти в следующий раунд, а, возможно, постараться и выиграть турнир. Поэтому я предлагаю ставить на проход «Ювентуса». И тогда вы свои деньги не потеряете, как если бы слушали Васю Уткина, а наоборот — приумножите.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:26
Кому там проходить?
Только и разговоров о прическах...
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 14:05
Проход у Азмуна!!!
Сеньера должна победить, в противном случае гнать окурка ссаными тряпками!!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 13:21
Если Ювентус случайно не пропустит в начале, то проблем быть не должно.
beefs
beefs
сегодня в 13:15
советы советами, а ставки сам ставь...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:12
Посмотрим. Но я бы не стал так категорично отдавать победу Ювентусу. Это все же ЛЧ и Лион будет биться до последнего издыхания, тем более дома они не пропустили.
drug01
drug01
сегодня в 13:09
Будем смотреть
shlomo
shlomo
сегодня в 13:08
Пожалуй поддержу
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