Селюк: «Предлагаю ставить на проход „Ювентуса“»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом».

«Лион» давно не играл официальные матчи. «Ювентус» пресытился победами в чемпионате и ему сейчас гораздо важнее успешно выступить в Лиге чемпионов. Пройти в следующий раунд, а, возможно, постараться и выиграть турнир. Поэтому я предлагаю ставить на проход «Ювентуса». И тогда вы свои деньги не потеряете, как если бы слушали Васю Уткина, а наоборот — приумножите.