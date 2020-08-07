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Сетьен: «Мы внимательно изучили „Наполи“»

вчера, 15:19
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи22:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Наполи», который мы видели в первом матче, сильно прибавил за это время.

Команда под управлением Гаттузо больше всех в Серии А владеет мячом. Они знают, как нужно защищаться, могут хорошо атаковать.

Мы внимательно изучили «Наполи» и различные ситуации, которые могут возникнуть.

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Ozabot
Ozabot
вчера в 15:39
В первом матче «Барса» доминировала. А реализация хромала.
Но тогда и «Наполи» был совсем другим. Это была копия «Милана» конца прошлого сезона: запирались в обороне и ловили на контратаках. Любимая партизанская тактика Гаттузо, с помощью которой он выигрывал у топов Италии.
Теперь же «Наполи» играет более открыто и атакующе, потому что и Гаттузо учится. Прессингуют по всему полю и пытаются доминировать в центре.
Но и «Барса» теперь другая.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:23
Ну и что что изучили.
shlomo
shlomo
вчера в 15:23
Что изучили, то хорошо...еще бы сыграли как надо..
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