Сетьен: «Мы внимательно изучили „Наполи“»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Наполи», который мы видели в первом матче, сильно прибавил за это время.

Команда под управлением Гаттузо больше всех в Серии А владеет мячом. Они знают, как нужно защищаться, могут хорошо атаковать.

Мы внимательно изучили «Наполи» и различные ситуации, которые могут возникнуть.