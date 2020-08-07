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Гвардиола: «Сложно предсказать тактику Зидана»

вчера, 14:15
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Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи «Реала» после рестарта Примеры, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
сегодня в 00:06
День строителя отмечаю)
А тут Туринцы с Мадридцами подарочек сделали😂
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 00:03
не хватило духа отвечать во время игры?Трусов не уважаю, отдыхай!
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
вчера в 23:57
Отдохнул? Ну и что твой Зидан придумал сегодня?
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 22:52
Мнение на твердую двойку, Зидана уважает любой нормальный болельщик!Отдыхай!
Нохчи_07
Нохчи_07
вчера в 21:18
Не поможет
рус фан
рус фан
вчера в 19:33
Реалу победы, Хосеп хороший тренер, но Зидан не хуже.
feris1
feris1
вчера в 15:47
Удачи Зи - Зу и Ко!
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 15:38
удачи Зидану
Legend 6
Legend 6
вчера в 14:29
Битва лысых...
Legend 6
Legend 6
вчера в 14:28
Тактика у Зидана как у Гончаренко.
В любой непонятной ситуации вали в Албанию.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 14:18
Конечно трудно, когда ее нет.
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