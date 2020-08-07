Гвардиола: «Сложно предсказать тактику Зидана»

Главный тренер «Ман Сити» рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи «Реала» после рестарта Примеры, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами.