Сарри: «Нас ждёт очень тяжелый матч»

Главный тренер «Ювентуса» рассуждает о предстоящем матче против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лион» защищается интенсивно и эффективно, они опасно контратакуют. Результат первого матча позволяет им подходить к игре с расчетом на эти качества. Нас ждет очень тяжелый матч, но не невозможный.

Мы рады, что выиграли, возможно, самый трудный сезон Серии А в истории. Теперь было бы здорово поехать в Португалию и сыграть в финальной восьмерке. Это означало бы принадлежность к мировой элите.

Роналду? Он тренируется как надо, на днях забил потрясающий гол на тренировке. Он провел много матчей за короткое время, затем немного отдохнул, а сейчас занимается интенсивно и энергично.