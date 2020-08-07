Сарри: «Нас ждёт очень тяжелый матч»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассуждает о предстоящем матче против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Лион» защищается интенсивно и эффективно, они опасно контратакуют. Результат первого матча позволяет им подходить к игре с расчетом на эти качества. Нас ждет очень тяжелый матч, но не невозможный.
Мы рады, что выиграли, возможно, самый трудный сезон Серии А в истории. Теперь было бы здорово поехать в Португалию и сыграть в финальной восьмерке. Это означало бы принадлежность к мировой элите.
Роналду? Он тренируется как надо, на днях забил потрясающий гол на тренировке. Он провел много матчей за короткое время, затем немного отдохнул, а сейчас занимается интенсивно и энергично.
Сарри на выход. Возвращайся в бей-беги лигу
Сарри на выход. Возвращайся в бей-беги лигу
И да, этот петух который у тебя на аве в сто раз больший симулянт чем Роналду.
И да, этот петух который у тебя на аве в сто раз больший симулянт чем Роналду.
до до дооо ... за весь матч одну пенку забьёт а до этого раз 5 - 7 будет картинно падать и ныть от каждого толчка , размахивая руками и смотря на судей красными залитыми детскими слезами глазами , требуя за любой фол красную карточку и так весь матч ... вот и все плоды его тренировок . проходили уже . ps Лиону только победы сегодня !!! Хоть всем составом травмируйтесь но дайте всему миру праздника в это непростое для человечества время .
до до дооо ... за весь матч одну пенку забьёт а до этого раз 5 - 7 будет картинно падать и ныть от каждого толчка , размахивая руками и смотря на судей красными залитыми детскими слезами глазами , требуя за любой фол красную карточку и так весь матч ... вот и все плоды его тренировок . проходили уже . ps Лиону только победы сегодня !!! Хоть всем составом травмируйтесь но дайте всему миру праздника в это непростое для человечества время .