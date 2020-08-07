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Сарри: «Нас ждёт очень тяжелый матч»

вчера, 14:23
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассуждает о предстоящем матче против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лион» защищается интенсивно и эффективно, они опасно контратакуют. Результат первого матча позволяет им подходить к игре с расчетом на эти качества. Нас ждет очень тяжелый матч, но не невозможный.

Мы рады, что выиграли, возможно, самый трудный сезон Серии А в истории. Теперь было бы здорово поехать в Португалию и сыграть в финальной восьмерке. Это означало бы принадлежность к мировой элите.

Роналду? Он тренируется как надо, на днях забил потрясающий гол на тренировке. Он провел много матчей за короткое время, затем немного отдохнул, а сейчас занимается интенсивно и энергично.

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Шатаут
Шатаут
вчера в 19:23
Обкурился старик...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 17:47
Интересный подход у этого Сарри! Значит места в заявке на лигу чемпионов не нашлось ни для Манджукича ни для Джана , но зато вдруг нашлось место для Оливьери и Мараторе! Продажа Джана - это была большая глупость и ошибка! Макс бы до такого не додумался !
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 16:19
До чего же ты физрук команду довёл, что теперь игры с Лионами и Удинезами это очень сложные матчи)
Сарри на выход. Возвращайся в бей-беги лигу
feris1
feris1 ответ Neymar 10 (раскрыть)
вчера в 15:37, ред.
Также пожелаем победы Аталанте и Наполи!
И да, этот петух который у тебя на аве в сто раз больший симулянт чем Роналду.
Neymar 10
Neymar 10
вчера в 15:21
Роналду? Он тренируется как надо, на днях забил потрясающий гол на тренировке. Он провел много матчей за короткое время, затем немного отдохнул, а сейчас занимается интенсивно и энергично.


до до дооо ... за весь матч одну пенку забьёт а до этого раз 5 - 7 будет картинно падать и ныть от каждого толчка , размахивая руками и смотря на судей красными залитыми детскими слезами глазами , требуя за любой фол красную карточку и так весь матч ... вот и все плоды его тренировок . проходили уже . ps Лиону только победы сегодня !!! Хоть всем составом травмируйтесь но дайте всему миру праздника в это непростое для человечества время .
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 14:54
Окурок в помощь!!!
drug01
drug01
вчера в 14:46
Желаем удачи!!!
shlomo
shlomo
вчера в 14:39
Лучше бы он забил этот потрясающий гол с этой игре....
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:32
На Роналду вся надежда.
Legend 6
Legend 6
вчера в 14:27
Роналду? Он тренируется как надо, на днях забил потрясающий гол на тренировке. С пенальти.
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