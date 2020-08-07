Грациани: «Бонуччи взял на себя ответственность в обороне „Ювентуса“»

Бывший итальянский футболист Франческо Грациани поделился мнением о роли защитника в обороне «Ювентуса».

Бонуччи взял на себя ответственность в обороне, когда Кьеллини получил серьезную травму. Именно Леонардо занимался обучением де Лигта, а также управлял игрой Куадрадо.

Я считаю Бонуччи одним из лучших защитников Италии, даже если ему приходится намного сложнее играть в обороне, чем раньше, ведь до этого все эти обязанности брал на себя Кьеллини.