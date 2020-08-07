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Грациани: «Бонуччи взял на себя ответственность в обороне „Ювентуса“»

вчера, 16:17

Бывший итальянский футболист Франческо Грациани поделился мнением о роли защитника Леонардо Бонуччи в обороне «Ювентуса».

Бонуччи взял на себя ответственность в обороне, когда Кьеллини получил серьезную травму. Именно Леонардо занимался обучением де Лигта, а также управлял игрой Куадрадо.

Я считаю Бонуччи одним из лучших защитников Италии, даже если ему приходится намного сложнее играть в обороне, чем раньше, ведь до этого все эти обязанности брал на себя Кьеллини.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
вчера в 18:21
Поэтому оборона «Ювентуса» теперь похожа на решето? Ляп на ляпе и мутные беспомощные глаза с паникой во взгляде.
juvenale
juvenale
вчера в 17:10
мердуччи это слабейший защитник Юве,после ругани
ДСА
ДСА
вчера в 17:05
Не обделаться бы с Лионом.
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 16:21
Не к добру это)
Демирала нужно выпускать.
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