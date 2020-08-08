Генич: «ЦСКА будет бороться за второе-третье место, а то и выше»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о выступлениях ЦСКА в новом сезоне РПЛ.
Если раньше в новостях преобладал посыл, что клубу обязательно пробиваться в ЛЧ, чтобы платить по кредитам, то сейчас в лентах постоянно сообщают о новых спонсорах. Реально много инвестиций. Есть ощущение, что ЦСКА начинает чувствовать себя уверенно и крепко в финансовом плане. Кроме того, приличный подбор игроков. Уже не скажешь, что это сырая команда, как было после смены поколений и распродажи.
Эта команда уже два года сыгрывается, и путем проб и ошибок должна выходить на новый уровень на третий год. Это как в семье, когда люди только начинают жить вместе: не так носки бросил, зубную щетку, и возникают мини-конфликты. Даже порой на время расстаются. В ЦСКА, как мы видим, прошли эти стадии. Сейчас всё вроде бы в порядке: быт, финансы, атмосфера.
Появился новый танкообразный нападающий, что должно подстегивать Федора Чалова. Раньше он был безальтернативен. При всем уважении к Шкурину: из «Энергетика-БГУ» сразу заиграть в ЦСКА невозможно. Про Гаича говорят, что у него сумасшедший потенциал, чуть ли не новый Батистута приехал в Москву. Ждем с интересом. К тому же должны быть и другие трансферы.
В общем, я за ЦСКА спокоен. У них хорошая группа атаки, есть выбор в полузащите и закончены эксперименты в обороне. ЦСКА на сто процентов будет бороться за второе-третье место, а то и выше.