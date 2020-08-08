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Генич: «ЦСКА будет бороться за второе-третье место, а то и выше»

сегодня, 10:39

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о выступлениях ЦСКА в новом сезоне РПЛ.

Если раньше в новостях преобладал посыл, что клубу обязательно пробиваться в ЛЧ, чтобы платить по кредитам, то сейчас в лентах постоянно сообщают о новых спонсорах. Реально много инвестиций. Есть ощущение, что ЦСКА начинает чувствовать себя уверенно и крепко в финансовом плане. Кроме того, приличный подбор игроков. Уже не скажешь, что это сырая команда, как было после смены поколений и распродажи.

Эта команда уже два года сыгрывается, и путем проб и ошибок должна выходить на новый уровень на третий год. Это как в семье, когда люди только начинают жить вместе: не так носки бросил, зубную щетку, и возникают мини-конфликты. Даже порой на время расстаются. В ЦСКА, как мы видим, прошли эти стадии. Сейчас всё вроде бы в порядке: быт, финансы, атмосфера.

Появился новый танкообразный нападающий, что должно подстегивать Федора Чалова. Раньше он был безальтернативен. При всем уважении к Шкурину: из «Энергетика-БГУ» сразу заиграть в ЦСКА невозможно. Про Гаича говорят, что у него сумасшедший потенциал, чуть ли не новый Батистута приехал в Москву. Ждем с интересом. К тому же должны быть и другие трансферы.

В общем, я за ЦСКА спокоен. У них хорошая группа атаки, есть выбор в полузащите и закончены эксперименты в обороне. ЦСКА на сто процентов будет бороться за второе-третье место, а то и выше.

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prinzЫп
prinzЫп ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 13:29
Прям с языка снял....)))
Газпром - это не только газ, но и два и три килотонна баксов и "Вилка" и VAR и т.д....)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:27
В этом розыгрыше откровенно бороться за первое место будеточень сложно, а вот за второе вполне реально. Поживем-увидим. Тем более усилениееще будет в это трансферное окно и наверняка не одно.
12й игрок
12й игрок ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 13:13, ред.
самый титулованный объясни правило, я не в теме.
12й игрок
12й игрок
сегодня в 13:10
Хахаха прям как спартач запел
VV V
VV V
сегодня в 12:59, ред.
Если первое место не считать за настоящим, так как на Зенит работает всё наше государство, а у него нет НИ ОДНОГО СВОЕГО ВОСПИТАННИКА, Зенит и всё Зениты , особенно Сочи (Зенит-4), НЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА МЕДАЛИ !!!!!
P.S. если газ в Европе подорожает, в России он уже на 3 % подорожал (Зениты надо же кормить), и если государство откажется от Зенита-Зенит будет играть на приз резинового дырявого мяча Ленинградской области !!!
oFANATo
oFANATo ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 12:48, ред.
А толку то что Федун по 15-20 на игроков отдаёт и зарплату по 4 ляма делает.
А итог 7-ое место и ниже ЦСКА.
Теперь вон Федун прозрел, что надо заводить фарм клубы как у зенита, что бы расчитывать на первое место.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:39
Ну спонсоров набрали, молодцы. А трансферы то где стоящие? Гаич за 8 лямов предел мечтаний?
Даже жадный Федун по 15-20 на игроков отдаёт и зарплату по 4 ляма делает.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:36
За первое место бороться
тогда надо брать пример с зенита и спартака
и организовывать свои фарм клубы.
Поставщиков халявных очков.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:25
Многое будет зависеть от Стельмаха. От старых привычек, так сказать).
Ravshan878
Ravshan878 ответ Армейская душа (раскрыть)
сегодня в 12:22
Уважаемые спасибо за инфу. ) Я болею за Russia футбол. России очень хорошо развивается, детский школы. На премьер Головин Чалов Братья Миранчуки и.т.д.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:15
Армейцы должны отправить спартак в фнл
Ravshan878
Ravshan878 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 12:14
Пардон. Коротко и ясно, дядка и Гинер старый друзья. Дружище мирового футбола Russia.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Vredinka_online (раскрыть)
сегодня в 12:09
Очень рад видеть вас.Vosiz das сударыня Misses Vredinka online.
Армейская душа
Армейская душа ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 12:08
Тут просто нужно было читать интервью Гаича - он сказал, что хочет стать новым Батистутой
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:07
Так что хозяином ЦСКА теперь станет главный узбек страны,владелец Лондонского Арсенала , муж гимнастки Винер и кошелек Путина тов. Алишер Бурханович Усманов.
Видно у Абрамовича совсем дела плохи, раз Гинер к Усманчику переметнулся.
Теперь коням ниже первого места стыдно опускаться.
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 12:04
ЦСКА - непотопляемый флагман российского футбола. У него все будет хорошо. Ещё сыграют в Европе первую скрипку.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 12:03
Ооо новый Батистута круто.Генич вчера на десерт что ел? Не спеши дорогой. Скоро всё ясно будет.
Gunslinger
Gunslinger
сегодня в 12:02
"А то и выше"- это нулевое и минус первое????? :)))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:00
Какое бы место мы в итоге не заняли, ЦСКА всё равно всегда будет первый!!! 🤣🤣🤣
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:58, ред.
А, что скажет по этому поводу товарищ Василий Уткин...???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:58
Последнее предложение всё испортило. Как было хорошо: один футболист пришёл, другой ушёл, про инвестиции и семью рассказал, разложил по полочкам. И всё испортил прогнозом. Профессиональный аналитик не должен заниматься этим неблагодарным делом - это вам на будущее, Константин.
beefs
beefs
сегодня в 11:51
время покажет, раньше говорили а мяч то круглый...
112910415
112910415
сегодня в 11:45
И это будет хорошо и правильно !
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 11:43, ред.
Они только «нового кулибали» в Волгоград сплавили, а им уже Батистуту подвезли)) «Второй Модрич» Обляков, «новый Касильяс» Дырофеев и «наследник Ибрагимовича» Федька Чахлов не останутся в одиночестве))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:41
Дак а че, денег у частника гинера дофига, спонсоры очередь занимают. Дела попрут...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:41
Много спонсоров ещё не означает высокое место.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:40
Похоже кони будут бороться за выживание с Лудогорцем и Вардаром ...
dok66
dok66
сегодня в 11:38
Очень бы хотелось надеяться . А то последних два сезона очень невнятные
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:29
Игнашевич ещё раз рассмеялся после фразы: "ЦСКА на сто процентов будет бороться за второе-третье место, а то и выше".
А выше это куда и зачем? Ну после этого кто будет бороться за чемпионство вздохнули с облегчением наверно..... Умные вещи говорить это не с Уткиным в засос по барам целоваться.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:23
Генич хороший комментатор разбирающийся в нашем футболе.К его мнению стоит прислушаться. Да будет так.
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