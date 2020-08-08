Генич: «Я против ограничения аренд»

Российский футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал изменения в регламенте РПЛ .

Я против изменения регламента по поводу числа арендованных. Это правило крайне легко обойти. Понятно, что клубы вправе принимать коллегиальное решение, и понятно, что это делается на информационном фоне вокруг «Спартака» и «Химок». Но я не понимаю, что может помешать, например, «Спартаку» отдать двух игроков в «Химки», а остальных продать в «Химки» за 1 рубль с приоритетным правом обратного выкупа за 2 рубля. Это ведь уже не аренда, правильно?

Также не понимаю, зачем нужно ограничивать наличие двух игроков младше 18 лет в основе. А если у меня в академии выросли 3 хороших игрока, и я собираюсь их наигрывать, давая передохнуть лидерам? Что за дурацкое ограничение? Понятно, что лига больше не хочет повторения 10:1, но ведь уже запретили переносить матчи, все с этим согласились. К чему регламентировать количество 17-летних?

При этом я согласен с пунктом, который разрешит арендованным играть против своей команды. Мне всегда казалось это бредом. С другой стороны: если клуб-владелец платит ему 90 процентов зарплаты, то это тоже неправильно. А вдруг он забьет и лишит своего главного работодателя еврокубков? Было бы логично обязать клуб-арендатор полностью платить зарплату.