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Гогуа: «Я хочу играть в футбол. В ЦСКА у меня такой возможности не было»

сегодня, 09:51

Защитник «Ротора» Седрик Гогуа, права на которого принадлежат ЦСКА, дал первое интервью пресс-службе «сине-голубых».

Я сегодня провел первую тренировку вместе с «Ротором». Также смотрел матч с ЦСКА и понимаю, что команда старается играть в компактный футбол — меня это устраивает, мне это нравится.

Прежде всего, я хочу играть в футбол. В моей предыдущей команде в последнее время такой возможности не было и безусловно я готов отдаваться по полной, чтобы принести пользу команде.

Я потихоньку начинаю учить язык. Могу изъясняться простыми словами. Есть желание узнать больше. Это нормально для меня, я готов учить язык, чтобы быть максимально полезным.

Почему я выступаю под номером 27? Это связано с религией. Вся библия делится на определенные главы. Мне ближе всего 27-я, поэтому выбрал для себя этот номер.

Напомним, что ивуарийский защитник арендован «Ротором» до конца сезона.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:34
Попробуй себя проявить в Роторе...а там глядишь вернешься в ЦСКА.
112910415
112910415
сегодня в 11:25
Лучший в мире - по версии Селюка !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:44
В тот момент возникла безвыходная ситуация. Некого было ставить вообще, либо травмы, либо уход Шарлии.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:31
Добра!...а куда смотрела селекция армейцев, когда его подписывали....не вот так сразу он взял и разучился играть....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 10:30
Насколько мне известно, Гогуа не нравился лично ВМГ , поэтому и не играл, хотя я не раз говорил, что считаю его посильнее Васина и Карпова, но это мое личное мнение, раз решили отдать в аренду, значит так тому и быть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:18
А может все гораздо проще.? Чтобы играть в основе ЦСКА надо получше уметь играть в футбол?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:14
Не конь он. Будет в роторе частью обмотки. Может даст ток.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:01
Непонятно вообще как этот негр попал к нам.
drug01
drug01
сегодня в 09:59
Лучше играть чем сидеть в запасе
LOpp
LOpp
сегодня в 09:59
Действительно, где футбол и где цска
shlomo
shlomo
сегодня в 09:52
Да лучше всего играть, чем сидеть
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