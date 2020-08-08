Гогуа: «Я хочу играть в футбол. В ЦСКА у меня такой возможности не было»

Защитник «Ротора» , права на которого принадлежат ЦСКА , дал первое интервью пресс-службе «сине-голубых».

Я сегодня провел первую тренировку вместе с «Ротором». Также смотрел матч с ЦСКА и понимаю, что команда старается играть в компактный футбол — меня это устраивает, мне это нравится.

Прежде всего, я хочу играть в футбол. В моей предыдущей команде в последнее время такой возможности не было и безусловно я готов отдаваться по полной, чтобы принести пользу команде.

Я потихоньку начинаю учить язык. Могу изъясняться простыми словами. Есть желание узнать больше. Это нормально для меня, я готов учить язык, чтобы быть максимально полезным.

Почему я выступаю под номером 27? Это связано с религией. Вся библия делится на определенные главы. Мне ближе всего 27-я, поэтому выбрал для себя этот номер.