ГлавнаяНовости

Дзюба — о победе в Суперкубке: «Немножко начинаем привыкать к хорошему»

сегодня, 00:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России. Форвард отметился голом на 14-й минуте.

Безумно приятно, честно. Это восхитительные эмоции. Тем более «Локомотив», пожалуй, самый неудобный соперник. Они сегодня играли хорошо, мы выжидали. Первый гол — потрясающая передача Дугласа Сантоса, просто великолепнейшая. А второй гол — Малком с Себой [Дриусси] разыграли, Себа покатил — и просто космический гол от Маги. Думаю, лучшим игроком матча должны были назвать Магомеда Оздоева.

Но, как обычно у нас, мы не умеем без приключений. Вместо того чтобы спокойной 2:0 довести, мы пропустили гол и началась такая нервозная игра, можно сказать. Но хорошо, что так все закончилось. Поэтому, главное, совершить, в историю попасть. Трофеи не пахнут.

Что касается третьего трофея, то как я уже сказал, немножко начинаем привыкать к хорошему — вот эти вот встречи, эти медальки. Так что, конечно, приятно. Но дальше у нас еще много всяких вершин, которые нужно покорить, поэтому… Приятно. Сегодня мы хотим порадоваться, насладиться. Даже голос сел, меня подвел. Круто все равно — эмоции классно, побеждать. И атмосфера прикольная, и болельщики наши восхитительны, и локомотивские хорошо поддерживали. Мне кажется, матч удался, был эмоционально-напряженным. Качество, может быть, было не всегда хорошим, черт возьми, но голы были прекрасные.

Все новости
Малком о завоевании Суперкубка России: «Мы на этом не остановимся»
Сегодня, 03:13 Комментарии2
Ловрен: «Первый матч, первый трофей»
Сегодня, 01:24 ФотоКомментарии7
Кикнадзе ответил на критику на тему компенсаций семье Самохвалова
Сегодня, 00:10 Комментарии5
Кикнадзе: «Сёмин отвергал все предложенные кандидатуры по игрокам»
Вчера, 23:18 Комментарии16
Геркус: «„Локомотив“ последовательно сдал титулы „Зениту“»
Вчера, 22:44 Комментарии6
Семак: «Капитанство Дзюбы — моё решение. По сезону посмотрим»
Вчера, 22:33 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:40
Привыкайте,привыкайте ...
Это очень правильно ! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:04
Соглашусь с Дзюбой....
Очень качественные бразильцы....что Дуглас...что Малком....
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 01:14
Зенит Чемпион! (второй год подряд)..
Зенит обладатель кубка РФ
Зенит обладатель суперкубка РФ
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:59
Но начинаешь привыкать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100