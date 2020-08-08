Дзюба — о победе в Суперкубке: «Немножко начинаем привыкать к хорошему»

Нападающий «Зенита» поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России. Форвард отметился голом на 14-й минуте.

Безумно приятно, честно. Это восхитительные эмоции. Тем более «Локомотив», пожалуй, самый неудобный соперник. Они сегодня играли хорошо, мы выжидали. Первый гол — потрясающая передача Дугласа Сантоса, просто великолепнейшая. А второй гол — Малком с Себой [Дриусси] разыграли, Себа покатил — и просто космический гол от Маги. Думаю, лучшим игроком матча должны были назвать Магомеда Оздоева.

Но, как обычно у нас, мы не умеем без приключений. Вместо того чтобы спокойной 2:0 довести, мы пропустили гол и началась такая нервозная игра, можно сказать. Но хорошо, что так все закончилось. Поэтому, главное, совершить, в историю попасть. Трофеи не пахнут.

Что касается третьего трофея, то как я уже сказал, немножко начинаем привыкать к хорошему — вот эти вот встречи, эти медальки. Так что, конечно, приятно. Но дальше у нас еще много всяких вершин, которые нужно покорить, поэтому… Приятно. Сегодня мы хотим порадоваться, насладиться. Даже голос сел, меня подвел. Круто все равно — эмоции классно, побеждать. И атмосфера прикольная, и болельщики наши восхитительны, и локомотивские хорошо поддерживали. Мне кажется, матч удался, был эмоционально-напряженным. Качество, может быть, было не всегда хорошим, черт возьми, но голы были прекрасные.