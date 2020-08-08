Ловрен: «Я неделю в „Зените“ и сразу вместе с ним выигрываю Суперкубок»

Защитник «Зенита» поделился эмоциями после своего первого завоеванного титула за петербургский клуб. «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче за Суперкубок России.

Первый матч и сразу первый титул? Лучше не придумаешь! Я всего неделю в «Зените» и сразу вместе с ним выигрываю Суперкубок! Конечно, знаю, что для ребят вообще получился золотой хет-трик. Сложно себе представить что-то более замечательное для дебюта.

Разговор с партнерами перед вторым таймом? Пытался сказать ребятам, что надо отрабатывать на каждом участке поля и опускаться назад, когда мы теряем мяч. Хотел донести, что чувствую, но сделать это из-за трудностей перевода было непросто

Мне понравились первые 25 минут. Потом, особенно во втором тайме мы достаточно глубоко сели. Возможно, это было не совсем правильно с нашей стороны при счете 2:0. С другой стороны, вижу, как ребята работают на занятиях, как строится в «Зените» тренировочный процесс, и не сомневаюсь в том, что мы будем играть лучше.