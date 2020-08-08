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Ловрен: «Я неделю в „Зените“ и сразу вместе с ним выигрываю Суперкубок»

сегодня, 10:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился эмоциями после своего первого завоеванного титула за петербургский клуб. «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче за Суперкубок России.

Первый матч и сразу первый титул? Лучше не придумаешь! Я всего неделю в «Зените» и сразу вместе с ним выигрываю Суперкубок! Конечно, знаю, что для ребят вообще получился золотой хет-трик. Сложно себе представить что-то более замечательное для дебюта.

Разговор с партнерами перед вторым таймом? Пытался сказать ребятам, что надо отрабатывать на каждом участке поля и опускаться назад, когда мы теряем мяч. Хотел донести, что чувствую, но сделать это из-за трудностей перевода было непросто

Мне понравились первые 25 минут. Потом, особенно во втором тайме мы достаточно глубоко сели. Возможно, это было не совсем правильно с нашей стороны при счете 2:0. С другой стороны, вижу, как ребята работают на занятиях, как строится в «Зените» тренировочный процесс, и не сомневаюсь в том, что мы будем играть лучше.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 13:29
Мне понравились первые 25 минут. Потом зенит sdох. Но в борьбу включился вилков!
prinzЫп
prinzЫп
сегодня в 13:21
"Я всего неделю в «Зените» и сразу вместе с ним выигрываю Суперкубок!"
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Оооо.... Ты ещё не знаешь что было до этого. Скоро узнаешь "ЧТО ТАКОЕ" Газпром и Зенит, познакомишься поближе с реалиями российского футбола и поймёшь, куда попал. В общем: - Welcome to Russia premier league...😎✌
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:11
Это ненастоящий кубок , это понарошку !)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:07
Вилков уже не одну неделю с командой.
В России трофеи будут.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:37
Рады за тебя ! У тебя впереди будет много-много трофеев с Газпромом ! Одни трофеи ! Даже надоест !!! )))))))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:36
Видно было, что ещё не сыгрался с партнерами.
При стандартах оставлял зоны.
Ну ничего, это дело наживное.
А так видно, что игрок классный.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:34
Лучше советы Ловрена слушать, чем отчитываться о достижениях перед женой Федуна.
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:22
То что он квалифицированный нет сомнений!Вот травмы не подводили бы)
112910415
112910415
сегодня в 11:43
Вторая неделя сильно разочарует. )
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:31
Скоро Семаку будет говорить как надо играть
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:21
Нууу молоток))))
санек002
санек002 ответ dbr123 (раскрыть)
сегодня в 11:20
запоет:очень часто,очень часто,задаю себе вопрос!для чего не понимаю черт меня в зенит принес?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:15
Скоро Ловрен поймёт как зенит выигрывает трофеи, в Хорватии такого нет в АПЛ тем более.
Q-J-G
Q-J-G ответ berda2003 (раскрыть)
сегодня в 11:13
Знает...., поэтому и перешёл в Зенит)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:09
Тебя надо было выгонять с поля, но Вилков с варом отработали и этот вариант...).
dbr123
dbr123
сегодня в 10:58
посмотрим как ты запоёшь после ЛЧ...
Petergoff
Petergoff
сегодня в 10:56
Не плохо Ловрен смотрелся на поле. Для первой игры, в составе Зенита-Здорово.
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 10:41
А мог бы и дальше гнить в командочке уровня ювентуса)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:38
Это тока начало....
berda2003
berda2003
сегодня в 10:33
ты ещё не знаешь все способности газпрома - это будет каждый год
particular
particular
сегодня в 10:32
Хорват был неплох, опережал, боролся и успевал...
Зенит, вероятно, угадал с игроком, а игрок угадал с матчем на СК..:)
drug01
drug01
сегодня в 10:30
Просто везёт
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