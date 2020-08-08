«Барселона» хочет вернуть Эрика Гарсию

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сегодня, 10:54

Защитник «Манчестер Сити» может вернуться в «Барселону».

Как сообщает источник со ссылкой на The Sun, каталонский клуб сделал «горожанам» предложение в размере 14 млн фунтов стерлингов за переход молодого испанца.

Сам игрок изъявляет желание вернуться в «Барселону», воспитанником которой он является, отказываясь продлевать соглашение с «Манчестер Сити». Такая ситуация может вынудить вице-чемпионов Англии продать своего защитника.