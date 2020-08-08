«Барселона» хочет вернуть Эрика Гарсию

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может вернуться в «Барселону».
Как сообщает источник со ссылкой на The Sun, каталонский клуб сделал «горожанам» предложение в размере 14 млн фунтов стерлингов за переход молодого испанца.
Сам игрок изъявляет желание вернуться в «Барселону», воспитанником которой он является, отказываясь продлевать соглашение с «Манчестер Сити». Такая ситуация может вынудить вице-чемпионов Англии продать своего защитника.
В минувшем сезоне АПЛ Гарсия провёл 13 матчей, получив одну жёлтую карточку и не отметившись результативными действиями.