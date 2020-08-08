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«Барселона» хочет вернуть Эрика Гарсию

сегодня, 10:54

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может вернуться в «Барселону».

Как сообщает источник со ссылкой на The Sun, каталонский клуб сделал «горожанам» предложение в размере 14 млн фунтов стерлингов за переход молодого испанца.

Сам игрок изъявляет желание вернуться в «Барселону», воспитанником которой он является, отказываясь продлевать соглашение с «Манчестер Сити». Такая ситуация может вынудить вице-чемпионов Англии продать своего защитника.

В минувшем сезоне АПЛ Гарсия провёл 13 матчей, получив одну жёлтую карточку и не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 11:20
Значит так будет лучше
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:18
Сначала продали а потом пожалели.
particular
particular ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:17
Привет, Анатолий! Пока клубы перетирают за юное дарование, посмотри, при случае, почту..:) Тема больше чем на 14 млн фунтов стерлингов..:)))
shlomo
shlomo
сегодня в 11:11
Все правильно искать защитников...тем более свой...
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