«Ливерпуль» намерен подписать друга Мане из «Уотфорда»

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сегодня, 10:27

Полузащитник «Уотфорда» может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Как сообщается, 22-летний вингер вписывается в трансферную стратегию «красных», клуб из Мерсисайда готов сделать предложение по переходу игрока уже этим летом.

Сарр является партнёром по сборной Сенегала, а также его хорошим другом.

В завершившемся сезоне АПЛ хавбек «шершней» провёл 28 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что Сарр является рекордным трансфером в истории «Уотфорда».