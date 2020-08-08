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«Ливерпуль» намерен подписать друга Мане из «Уотфорда»

сегодня, 10:27

Полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Как сообщается, 22-летний вингер вписывается в трансферную стратегию «красных», клуб из Мерсисайда готов сделать предложение по переходу игрока уже этим летом.

Сарр является партнёром Садио Мане по сборной Сенегала, а также его хорошим другом.

В завершившемся сезоне АПЛ хавбек «шершней» провёл 28 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что Сарр является рекордным трансфером в истории «Уотфорда».

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 13:13
Не написали о важном - этот Сарр Ливеру забивал в этом сезоне. Если не ошибаюсь.
FruttyPups
FruttyPups ответ spartach091 (раскрыть)
сегодня в 11:49
Спасибо, исправили.
spartach091
spartach091
сегодня в 11:44
Сенегал! Автор исправь
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:23
Возьмите и моего друга тоже.
beefs
beefs
сегодня в 10:31
если нужен, надо брать...
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