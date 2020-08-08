«Ливерпуль» намерен подписать друга Мане из «Уотфорда»

Полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
Как сообщается, 22-летний вингер вписывается в трансферную стратегию «красных», клуб из Мерсисайда готов сделать предложение по переходу игрока уже этим летом.
Сарр является партнёром Садио Мане по сборной Сенегала, а также его хорошим другом.
В завершившемся сезоне АПЛ хавбек «шершней» провёл 28 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Напомним, что Сарр является рекордным трансфером в истории «Уотфорда».