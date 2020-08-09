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Маммана — о «Сочи»: «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом»

сегодня, 00:30

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился впечатлениями после перехода в «Сочи» на правах аренды.

Привет всем! Я очень рад находиться здесь, в Сочи. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться к команде. Постараюсь привнести в неё много хорошего. Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Обнимаю всех крепко!

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:03
Что это с ним)))
Silent Assassin
Silent Assassin
сегодня в 02:04
За какие заслуги Сочи можно считать великим клубом?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 01:39
Вот это прикол!
Навзир
Навзир
сегодня в 01:24
Маман что же ты куришь, поделись. 🤦‍♂
ошалевший
ошалевший
сегодня в 01:08
давно уже не секрет,что на газром тв цензура есть,не думаю что переводчик слабый,скоре сказал что попросили
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 01:08
Был дома у Ротенберга.
Больше объяснения нет.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 00:56
Как говорится, ноу коммент или, точнее, нет слов...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:46
По бумажке читал.
Эту записку ему дали в Зените, вот он ее с собой в Сочи и прихватил.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:39
С каких пор Сочи - великий клуб?
О_о
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:39
Великий...безликий...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:36
Ничего не понимаю...
Переводчики чтоль прикалываются....
Suriand
Suriand
сегодня в 00:35
Мне вот интересно их всех по шаблону текст чтоли заставляют читать,или это наши журналисты так переводят) Сочи Великий клуб,ну да)
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:35
О господи!
Что ты несешь!
drug01
drug01
сегодня в 00:33
Желаем удачи
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