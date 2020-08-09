Маммана — о «Сочи»: «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился впечатлениями после перехода в «Сочи» на правах аренды.
Привет всем! Я очень рад находиться здесь, в Сочи. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться к команде. Постараюсь привнести в неё много хорошего. Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Обнимаю всех крепко!
Больше объяснения нет.
Больше объяснения нет.
Эту записку ему дали в Зените, вот он ее с собой в Сочи и прихватил.
Эту записку ему дали в Зените, вот он ее с собой в Сочи и прихватил.
О_о
О_о
Переводчики чтоль прикалываются....
Переводчики чтоль прикалываются....
Что ты несешь!
Что ты несешь!