Маммана — о «Сочи»: «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом»

Защитник «Зенита» поделился впечатлениями после перехода в «Сочи» на правах аренды.

Привет всем! Я очень рад находиться здесь, в Сочи. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться к команде. Постараюсь привнести в неё много хорошего. Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Обнимаю всех крепко!