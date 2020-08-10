Игрок «Сочи» получил травму в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака»

Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко получил травму в эпизоде, который предшествовал назначению второго пенальти в ворота «Спартака» (2:2) в матче 1-го тура РПЛ.
Немченко упал в штрафной, задев защитника Самуэля Жиго, после чего Казарцев назначил 11-метровый.
«У Анатолия Немченко травма коленного сустава. Завтра после медицинского обследования будет известен точный диагноз и степень тяжести травмы», — сообщили в медицинском штабе «Сочи».
Позднее глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что арбитр допустил ошибку, назначив в ворота «Спартака» пенальти на 88-й минуте.
И повторюсь, уже писал - 62 год,чемпионат мира в Чили. В матче Уругвай-СССР, где капитан сборной Игорь Нетто попросил отменить неправильный гол своей команды.
Это событие того мундиаля оставило позитивным имидж СССР, тк спортивные результаты олицетворяли имидж страны в мире.
И повторюсь, уже писал - 62 год,чемпионат мира в Чили. В матче Уругвай-СССР, где капитан сборной Игорь Нетто попросил отменить неправильный гол своей команды.
Это событие того мундиаля оставило позитивным имидж СССР, тк спортивные результаты олицетворяли имидж страны в мире.