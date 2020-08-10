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Игрок «Сочи» получил травму в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака»

сегодня, 08:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко получил травму в эпизоде, который предшествовал назначению второго пенальти в ворота «Спартака» (2:2) в матче 1-го тура РПЛ.

Немченко упал в штрафной, задев защитника Самуэля Жиго, после чего Казарцев назначил 11-метровый.

«У Анатолия Немченко травма коленного сустава. Завтра после медицинского обследования будет известен точный диагноз и степень тяжести травмы», — сообщили в медицинском штабе «Сочи».

Позднее глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что арбитр допустил ошибку, назначив в ворота «Спартака» пенальти на 88-й минуте.

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 09:36, ред.
Карма всё-таки есть. Пусть в лазарете полежит, подумает. Если есть чем.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:35
Жигу дисквалифицировать на 3 месяца!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:35
Здоровья парню, спас Сочи от поражения
Балтийский
Балтийский
сегодня в 09:23
Очень жаль, здоровья игроку Сочи!
Footbolista
Footbolista ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 09:22
Так снимаемся же))...в кино)...
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 09:15
Ну да, сразу видно - контакта не было
Aris
Aris
сегодня в 09:13
Извините, но с дури то можно и хрен сломать! Что и произошло.... Уж больно захотелось в кого-нибудь воткнуться.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:59
Сам нарушил - сам и пострадал.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:49
Всё бумерангом возвращается хрющам.
LOpp
LOpp
сегодня в 08:37
Щас Жиго ещё на 6 матчей дисквалифицируют за нанесение травмы.
mat73
mat73
сегодня в 08:35
Некрасиво может звучит сейчас в этом случае, но Боженька всё видит.
И повторюсь, уже писал - 62 год,чемпионат мира в Чили. В матче Уругвай-СССР, где капитан сборной Игорь Нетто попросил отменить неправильный гол своей команды.
Это событие того мундиаля оставило позитивным имидж СССР, тк спортивные результаты олицетворяли имидж страны в мире.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:32, ред.
Анатолия Немченко надо срочно дисквалифицировать пожизненно, Сочи присудить технарь, Федуну медаль мученика и орден шалабола!
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 08:25
Странно,что Жиго не еще удалил...(((
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:22
Причём тут пенальти.
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