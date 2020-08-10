Игрок «Сочи» получил травму в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака»

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сегодня, 08:19

Полузащитник «Сочи» получил травму в эпизоде, который предшествовал назначению второго пенальти в ворота «Спартака» (2:2) в матче 1-го тура РПЛ .

Немченко упал в штрафной, задев защитника Самуэля Жиго, после чего Казарцев назначил 11-метровый.

«У Анатолия Немченко травма коленного сустава. Завтра после медицинского обследования будет известен точный диагноз и степень тяжести травмы», — сообщили в медицинском штабе «Сочи».