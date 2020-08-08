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Дзагоев получил травму в матче с «Химками»

сегодня, 18:03
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в матче 1-го тура РПЛ с «Химками» (2:0).

Во втором тайме Дзагоев на ходу схватился за заднюю поверхность правого бедра, после чего попросил замену. Дзагоева заменил Арнор Сигурдссон.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:00
Здоровья Алану.
galem72
galem72
сегодня в 18:36
Этот аланец - король травм в рпл.
МапС
МапС
сегодня в 18:31
Поговорка "на долго ли зайцу стеклянные уши?!" - это про Цска и Алана.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:28
Все как обычно, немного побегал и снова в лазарет. Может хватит мучиться???
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 18:24
Если травма окажется серьёзной, это будет огромная потеря для ЦСКА.
МапС
МапС
сегодня в 18:21
Алан не догоняет, что когда ему желают здоровья, это означает, что ему пора завязывать с футболом.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:17
Что - то не везёт парню - видимо пора готовится к тренерской рабтоте Алану..
BDA81
BDA81
сегодня в 18:12
Господи, да ему на пенсию давно пора (лет так пять назад), нет у него здоровья играть. А то глядишь ещё что нить сломает себе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 18:09
Задняя поверхность бедра - это стандарт - ровно на месяц.
Nimbles
Nimbles
сегодня в 18:08
Еще полгода играть не будет.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:07
Эх Алан, нет слов...
Спасибо за сегодняшнюю игру и гол, лечись.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:06
Пора. Хватит мучить других и себя.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 18:05
Надеюсь решил перестраховаться, а не вылетел как всегда на пол года
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 18:05
Галимый хрон этот Аланчик , увы....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:04
Здоровья Алану!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:03
Старая травма сказалась...
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