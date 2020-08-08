Дзагоев получил травму в матче с «Химками»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в матче 1-го тура РПЛ с «Химками» (2:0).
Во втором тайме Дзагоев на ходу схватился за заднюю поверхность правого бедра, после чего попросил замену. Дзагоева заменил Арнор Сигурдссон.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в матче 1-го тура РПЛ с «Химками» (2:0).
Во втором тайме Дзагоев на ходу схватился за заднюю поверхность правого бедра, после чего попросил замену. Дзагоева заменил Арнор Сигурдссон.
Спасибо за сегодняшнюю игру и гол, лечись.
Спасибо за сегодняшнюю игру и гол, лечись.