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Шатов получил микроповреждение на тренировке «Рубина»

вчера, 18:17

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов, недавно перешедший в казанский клуб из «Зенита», получил небольшое повреждение на тренировке.

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что хавбек работает в тренажерном зале по индивидуальной программе, но уже в ближайшее время вернётся в общую группу.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:58
Мышцы уже состарились, не держат.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:35
Здоровья Олегу!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:18
Здоровья Шатову крепкого
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