Шатов получил микроповреждение на тренировке «Рубина»

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вчера, 18:17

Полузащитник «Рубина» , недавно перешедший в казанский клуб из «Зенита», получил небольшое повреждение на тренировке.

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что хавбек работает в тренажерном зале по индивидуальной программе, но уже в ближайшее время вернётся в общую группу.