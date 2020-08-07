Шатов получил микроповреждение на тренировке «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов, недавно перешедший в казанский клуб из «Зенита», получил небольшое повреждение на тренировке.
Пресс-служба «Рубина» сообщает, что хавбек работает в тренажерном зале по индивидуальной программе, но уже в ближайшее время вернётся в общую группу.
🩹 Накануне Олег Шатов получил микроповреждение. Пока Олег работает в тренажерном зале по индивидуальной программе, но уже в ближайшее время вернётся в общую группу 💪— «Рубин» Казань (@fcrk) August 7, 2020
Ждём твоего возвращения на поле 🙌 pic.twitter.com/V1YCuk210b