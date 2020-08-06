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Медведев: «Заявка „Зенита“ на завтрашний матч Суперкубка будет основной»

вчера, 22:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что в клубе было выявлено три случая заражения коронавирусом.

Мы опровергли запущенные слухи и дали комментарий по поводу игрока, у которого был ложно-положительный тест — фамилию называть не имеем права, это врачебная тайна. Отмечу, что повторные тесты показали отрицательные результаты, при этом игрок все это время находился на самоизоляции.

Неделю назад был другой положительный случай, заболевший был сразу изолирован. Он также находится на карантине, болезнь протекает бессимптомно и к данной ситуации не имеет отношения.

«Зенит» очень ответственно относится к соблюдению санитарного регламента и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ.

Заявка на завтрашний Суперкубок будет основной? Конечно. Поводов обсуждать это даже нет. Все, кто прилетел на игру, имеют право играть.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
сегодня в 00:22
Так стрёмно: Зенит под себя прогнул РФС, потом судей, потом ВАР, потом финансовый фейрплей, и вот теперь прогибает правила пандемии. Все видят это, и только фанаты бело-голубых делают вид ,что всё нормально. И когда им сходу указываешь на 20 косяков их клуба - они, логикой, известной лишь им одним строчат ,что всё норм - и фарм-клубы норм, и вар норм, и Сутормин за полтинник - это норм. Удивительные люди.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 00:14, ред.
Какой бизнес ???
7 тыщ на трибунах и 30 млн призовых на обе команды???...))))
VAN ARM
VAN ARM ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:13
это же бизнес))))
ildar_3871
ildar_3871 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:13
Дзюба ты ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:09, ред.
А почему Локо то играет ???
Зенит Чемпион...
Зенит обладатель Кубка...

Локо не чемпион...
И не обладатель Кубка....даже не финалист....

Чудо-регламент...)))

В случае если Чемпионат и Кубок берёт одна команда - Супер кубок надо отдавать автоматически титуляру....или вообще не проводить...
А то чушь какая то ......команда не имеющая победы ни в одном турнире будет биться за звание лучшего победителя в этих турнирах...))))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:08
Это радует, что основа не заболела
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
сегодня в 00:03
    коrn3512
    коrn3512
    вчера в 23:30
    Назначить Вилкова на матч, после всего, что было - край цинизма
    Gahi
    Gahi
    вчера в 23:28
    То пустили информацию что сомнительный диагноз у семерых, теперь что переболели троя но не факт, а неделю назад был другой положительный результат мы его изолировали. Что бы основной состав от всего этого не пострадал, и другим кто был в контакте не было плохо.
    коrn3512
    коrn3512
    вчера в 23:28
    С этими газпромовскими паредасами - Дюковым и Миллером, любой турнир, превратился в фарс.
    blitz
    blitz ответ prinzЫп (раскрыть)
    вчера в 23:27
    Империя зла.
    коrn3512
    коrn3512
    вчера в 23:26
    Вилковары в стартовом, остальное всё неважно
    Footbolista
    Footbolista ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    вчера в 23:05
    Зенит превыше всего
    Зенит превыше всего
    вчера в 23:03
      Grey33
      Grey33 ответ Трезвый повар (раскрыть)
      вчера в 23:00
      А он вообще достаточно грамотный чел, что доказал ещё в КХЛ. И его пассаж в адрес Спартака был вовсе не случайной оговоркой а вполне продуманным ходом. Это добавило ему вистов у фанов, не зря же победный баннер про "Блэк Миррор" был как бы продолжением его фразы. Медведев шарит в ПиАре и его троллинг спартачей оценен по достоинству. А штрафы "учтены в окладе".
      prinzЫп
      prinzЫп ответ blitz (раскрыть)
      вчера в 22:53
      Именно это и я хотел написать. Перед игрой станет ясно кто болеет, а после игры, узнаем кто и вообще сколько игроков ЛОКО заболели. Я конечно же желаю от души и от чистого сердца - КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ игрокам и персоналу, клубам !!! И дай Бог чтобы никто в ЛОКО (да и в Зените) и вообще РПЛ, в России, в Мире НЕ болел, что-то ВСЕ были ЗДОРОВЫМИ!!!
      Но, блин, как же этот Медведь (как и Газпром) достал всех и вся со своим обманом.....
      санек002
      санек002 ответ ildar_3871 (раскрыть)
      вчера в 22:50
      это точно!локо ждем победу!
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 22:50
      Москва на первом месте по Короне в стране. Но РПЛ упорно назначает матчи за Суперкубок в нерезиновке.
      За последние 5 сезонов, 4 розыгрыша прошли там.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 22:44
      спартак узнав, что матч будет судить Вилков, решил отказаться от участия.
      holms918
      holms918
      вчера в 22:43
      Завтра посмотрим игру.
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 22:28, ред.
      Почти вся Россия будет болеть за Локо !)
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
      вчера в 22:28
      Все хорошо, только фантазирует много и лапшу на уши вешает большими дозами, а так все отлично"!
      blitz
      blitz
      вчера в 22:27
      Завтрашний матч покажет кто здоров, а кто нет.Потом узнаем после игры, сколько игроков Локомотива заразились от зенитовцев.
      alexgurzan
      alexgurzan ответ RBA (раскрыть)
      вчера в 22:22
      Случайно, уже поправил.
      Hypnoz
      Hypnoz
      вчера в 22:20
      При заболевших в команде, регламент позволяет бомжам играть без ограничений !
      RBA
      RBA
      вчера в 22:18
      (Вы получили жёлтую карточку. Причина флуд) Не понял за что?
      oleg3k
      oleg3k
      вчера в 22:16
      Кто бы сомневался,что заявка будет основной.Перезаражают бомжи,игроков локо.И никто за это не ответит.
      Footbolista
      Footbolista
      вчера в 22:14, ред.
      Если выявлен заболевший в коллективе изолировать нужно весь ложноположительный коллектив...это нормальные требования санитарного регламента...
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 22:07
      Зенит без Ивановича не Зенит !)
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 22:05
      В последнее время Медведев грамотно излагает свои мысли, без оскорблений соперников и глупых шуток. Это уже хорошо. Так и должен себя вести руководитель большого клуба
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