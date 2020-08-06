Медведев: «Заявка „Зенита“ на завтрашний матч Суперкубка будет основной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что в клубе было выявлено три случая заражения коронавирусом.
Мы опровергли запущенные слухи и дали комментарий по поводу игрока, у которого был ложно-положительный тест — фамилию называть не имеем права, это врачебная тайна. Отмечу, что повторные тесты показали отрицательные результаты, при этом игрок все это время находился на самоизоляции.
Неделю назад был другой положительный случай, заболевший был сразу изолирован. Он также находится на карантине, болезнь протекает бессимптомно и к данной ситуации не имеет отношения.
«Зенит» очень ответственно относится к соблюдению санитарного регламента и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ.
Заявка на завтрашний Суперкубок будет основной? Конечно. Поводов обсуждать это даже нет. Все, кто прилетел на игру, имеют право играть.
7 тыщ на трибунах и 30 млн призовых на обе команды???...))))
7 тыщ на трибунах и 30 млн призовых на обе команды???...))))
Зенит Чемпион...
Зенит обладатель Кубка...
Локо не чемпион...
И не обладатель Кубка....даже не финалист....
Чудо-регламент...)))
В случае если Чемпионат и Кубок берёт одна команда - Супер кубок надо отдавать автоматически титуляру....или вообще не проводить...
А то чушь какая то ......команда не имеющая победы ни в одном турнире будет биться за звание лучшего победителя в этих турнирах...))))
Зенит Чемпион...
Зенит обладатель Кубка...
Локо не чемпион...
И не обладатель Кубка....даже не финалист....
Чудо-регламент...)))
В случае если Чемпионат и Кубок берёт одна команда - Супер кубок надо отдавать автоматически титуляру....или вообще не проводить...
А то чушь какая то ......команда не имеющая победы ни в одном турнире будет биться за звание лучшего победителя в этих турнирах...))))
Обошел опять ловкач
Сине-бело-голубой
Не угнаться за тобой!
Но потом попал в Европу,
В двух турнирах дверью хлопал.
Много раз ты, говорят
Прыгал и вперёд и в зад.
А потом ты опустился,
Снова к дому воротился.
Нефти нет, стоят заводы,
Все уже отъели морды
И на судей все расходы,
Не помогут год от года.
Стыки слил, в пердив несёт.
Лопнул, хлопнул, вот и все.
Обошел опять ловкач
Сине-бело-голубой
Не угнаться за тобой!
Но потом попал в Европу,
В двух турнирах дверью хлопал.
Много раз ты, говорят
Прыгал и вперёд и в зад.
А потом ты опустился,
Снова к дому воротился.
Нефти нет, стоят заводы,
Все уже отъели морды
И на судей все расходы,
Не помогут год от года.
Стыки слил, в пердив несёт.
Лопнул, хлопнул, вот и все.
Но, блин, как же этот Медведь (как и Газпром) достал всех и вся со своим обманом.....
Но, блин, как же этот Медведь (как и Газпром) достал всех и вся со своим обманом.....
За последние 5 сезонов, 4 розыгрыша прошли там.
За последние 5 сезонов, 4 розыгрыша прошли там.