Медведев: «Заявка „Зенита“ на завтрашний матч Суперкубка будет основной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что в клубе было выявлено три случая заражения коронавирусом.

Мы опровергли запущенные слухи и дали комментарий по поводу игрока, у которого был ложно-положительный тест — фамилию называть не имеем права, это врачебная тайна. Отмечу, что повторные тесты показали отрицательные результаты, при этом игрок все это время находился на самоизоляции.

Неделю назад был другой положительный случай, заболевший был сразу изолирован. Он также находится на карантине, болезнь протекает бессимптомно и к данной ситуации не имеет отношения.

«Зенит» очень ответственно относится к соблюдению санитарного регламента и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ .

Заявка на завтрашний Суперкубок будет основной? Конечно. Поводов обсуждать это даже нет. Все, кто прилетел на игру, имеют право играть.