Даудов: «С каждым матчем команда „Ахмата“ будет лучше взаимодействовать»

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал ничью в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

Дорогие друзья! Стартовый матч нового футбольного сезона между нашей командой «Ахмат» и тульским «Арсеналом» завершился вничью 0:0. Обе команды поочерёдно владели территориальным преимуществом. Ничья на выезде — результат удовлетворительный. У нового тренерского штаба во главе с Андреем Талалаевым было не так много времени, чтобы донести до подопечных свои творческие идеи. Уверен, с каждой новой игрой команда будет лучше взаимодействовать, некоторые новшества были видны и в сегодняшнем матче.

«Арсеналу» также желаю удачи в решении поставленных на сезон задач. «Ахмат» — сила! Аллаху Акбар!