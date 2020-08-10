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Даудов: «С каждым матчем команда „Ахмата“ будет лучше взаимодействовать»

сегодня, 09:12
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал ничью в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

Дорогие друзья! Стартовый матч нового футбольного сезона между нашей командой «Ахмат» и тульским «Арсеналом» завершился вничью 0:0. Обе команды поочерёдно владели территориальным преимуществом. Ничья на выезде — результат удовлетворительный. У нового тренерского штаба во главе с Андреем Талалаевым было не так много времени, чтобы донести до подопечных свои творческие идеи. Уверен, с каждой новой игрой команда будет лучше взаимодействовать, некоторые новшества были видны и в сегодняшнем матче.

«Арсеналу» также желаю удачи в решении поставленных на сезон задач. «Ахмат» — сила! Аллаху Акбар!

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:19
Главное нагнуть спартак и зенит.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:07
Результат для Ахмата приемлемый.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:51
будем только рады)))) но боюсь это не скоро))
Prichal
Prichal
сегодня в 09:19
Хорошо, если бы это так и было, а то только спартаку очки продавать.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:15
Посмотрим на это чуть позже....:))
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