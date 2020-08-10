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Прядкин: «Не могу даже представить РПЛ без „Спартака“»

сегодня, 08:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что «красно-белые» снимутся с текущего розыгрыша РПЛ.

Федун сделал такое заявление после судейского скандала в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно.

Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть — их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся судейско-экспертная комиссия вынесет справедливое решение.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ Михаил Славнов (раскрыть)
сегодня в 09:35
Что то в прошлом сезоне в первых двух турах Спартаку все нравилось и они за справедливость никак не сражались, а теперь стали борцами с судейским произволом. Смешно)))
Bikzon
Bikzon
сегодня в 09:34
Прядкин лишится всего дохода, считай, работы лишится.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:34
Без cпаpтака в рпл будет скучно, да и судьи обеднеют без федуновских подачек
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 09:31
невозможно представить Чемпионат без купленных газпромом руководителей РФС и РПЛ. Доиграются бомжата, ох доиграются!!!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 09:28
Прядкин манипулирует, Федун сделал такое заявление не из-за судейства в ПЕРВОМ туре, явный зАговор на протяжении ВОСЬМИ туров и все по новой...у чинуш коленки затряслись, хотят одним матчем отделаться
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:18
Спартак в чемпионский год 11 матчей выиграл со счётом 1:0 и проиграл 0:4 команде вылетевшей в ФНЛ.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 09:17
Спартак пускает в действие любые методы давления.
zeni
zeni
сегодня в 09:14
Россия будет рад!! спартак в Бандерлогию!!
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 09:12
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 09:12
    Прядкин - очень странный предмет
    Вроде он есть, но его всегда нет
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 09:11
    Да не переживайте Вы так, все знают, что Федун шалабол, так, что Спартак никуда не снимется!
    В случаи если Федун сдержит своё слово то извинюсь перед ним, но такое вряд ли возможно!
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 09:11
    где спартак будет выступать? не уж то Федун его в Киев перевезет будет - Спартак Кыев...... ах-ах ах))))))
    Лакшери
    Лакшери
    сегодня в 09:08
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик ответ stavr74 (раскрыть)
      сегодня в 09:02
      Отряд не заметит потери бойца.Хотя какой там боец?Скорей вечно ноющая деваха
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ stavr74 (раскрыть)
      сегодня в 09:02
      А типа ваши составляли конкуренцию Зениту или кому-то ещё. Раз в 20 лет чемпионство на юбилей Симоняна. Да и фармов у народных теперь больше, чем у Зенита...
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 08:55
      Народ может лишиться цирковых представлений.
      stavr74
      stavr74
      сегодня в 08:53
        drug01
        drug01
        сегодня в 08:53
        Все может быть!
        VAN ARM
        VAN ARM
        сегодня в 08:52
        а ты постарайся))) это новые горизонты)))))
        mat73
        mat73
        сегодня в 08:47
        А кот Васька всё слушает, да ест!..
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