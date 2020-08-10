Прядкин: «Не могу даже представить РПЛ без „Спартака“»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что «красно-белые» снимутся с текущего розыгрыша РПЛ.
Федун сделал такое заявление после судейского скандала в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).
Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно.
Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть — их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся судейско-экспертная комиссия вынесет справедливое решение.
Вроде он есть, но его всегда нет
Вроде он есть, но его всегда нет
В случаи если Федун сдержит своё слово то извинюсь перед ним, но такое вряд ли возможно!
https://youtu.be/wg2PPgNtOTU
В случаи если Федун сдержит своё слово то извинюсь перед ним, но такое вряд ли возможно!
Будет вечный чемпион зенька благодаря его фарм клубам и купленным - карманным судейством с мадьяром во главе.
Европа оценит это
Будет вечный чемпион зенька благодаря его фарм клубам и купленным - карманным судейством с мадьяром во главе.
Европа оценит это