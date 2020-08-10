Прядкин: «Не могу даже представить РПЛ без „Спартака“»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что «красно-белые» снимутся с текущего розыгрыша РПЛ .

Федун сделал такое заявление после судейского скандала в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно.

Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть — их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся судейско-экспертная комиссия вынесет справедливое решение.