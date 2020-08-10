Губерниев: «События в Беларуси меня волнуют больше „Спартака“»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

Я хоть и футбольный обозреватель, но события в Беларуси меня волнуют много больше судейства в матче «Спартака»!

Леонид Федун – давши слово, держи!

Многое будет зависеть от позиции «Спартака», судью, пожалуй, можно и пожизненно отстранить!