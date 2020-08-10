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Губерниев: «События в Беларуси меня волнуют больше „Спартака“»

сегодня, 00:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

Я хоть и футбольный обозреватель, но события в Беларуси меня волнуют много больше судейства в матче «Спартака»!

Леонид Федун – давши слово, держи!

Многое будет зависеть от позиции «Спартака», судью, пожалуй, можно и пожизненно отстранить!

Массовые протесты в Минске и других городах Беларуси начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 01:06
Тебя больше волнует твой карман
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 00:58
смотрю эфир на наваль..ый лайв, страшные вещи творят менты по приказу обезумевшего лукашенко
за
за
сегодня в 00:56, ред.
Так в чем дело, Губерниев!? Скатертью дорога в Беларусь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:42
У кого как...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:42
Посмотрим - какое оно слово Федуна???
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