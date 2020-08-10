Б. Игнатьев: «В Европе и грамотнее судят, и грамотнее используют VAR»

Заслуженный тренер РСФСР прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что «красно-белые» снимутся с текущего розыгрыша РПЛ .

Федун сделал такое заявление после судейского скандала в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Думаю, это на эмоциях сказано. Конечно, он примет другое решение, и для футбола это будет справедливо. С другой стороны, его эмоциональное высказывание должно подвинуть всех людей, отвечающих за развитие футбола, в сторону принятия новых решений.