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Б. Игнатьев: «В Европе и грамотнее судят, и грамотнее используют VAR»

сегодня, 08:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что «красно-белые» снимутся с текущего розыгрыша РПЛ.

Федун сделал такое заявление после судейского скандала в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Думаю, это на эмоциях сказано. Конечно, он примет другое решение, и для футбола это будет справедливо. С другой стороны, его эмоциональное высказывание должно подвинуть всех людей, отвечающих за развитие футбола, в сторону принятия новых решений.

Наш судейский корпус не догоняет даже невысокий уровень нашего футбола. Судьи отстают в своем понимании, в своем представлении игры как таковой. Они даже плохо ориентируются в нюансах игры. У меня складывается впечатление, что многие из них не играли, поэтому они не понимают деталей ситуаций, возникающих на поле. В Европе и грамотнее судят, и грамотнее используют VAR.

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Все комментарии
AfrikSimon
AfrikSimon
сегодня в 09:28
Игнатьев, очевидно, матчи из Европы не смотрит.
Abverin
Abverin
сегодня в 09:20
В Европе в 90-е не было такого беспредела одной команды.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 09:13
Известное дело - в Европе ВАР используют, а в России вместо ВАР работает специальная версия - ГазпромВАР.
beefs
beefs
сегодня в 09:10
Просто в Европе нет газпрома...
Лакшери
Лакшери
сегодня в 09:05, ред.
Так вот пусть федун за слова отвечает и идёт со своей клубятиной в Европу играть. В Беларуси примут.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:58
Этих судей нужно наказать по полной с максимальной жесткостью, как они наказали Спартак.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:54
Федуну нужно за собой следить он и есть профессионал по подкупу судей сейчас газпром отнял у него эту возможность, надо ещё убрать шмурнова с комментаторского мостика, чтобы комментировали обьективно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:39
Ода пусть)) и начинает с самых низов))шантажист неудачник))) кто ему барыге поверит)))) так же как передача клуба фанатам)))смешной
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 08:38
Всюду бардак и в европе тоже. Достаточно на ливерку посмотреть.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:36
Перенимайте опыт.
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