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Федотов: «На матче был VAR. Всё закономерно»

сегодня, 23:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Наставник «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на судейство в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака».

Сложно говорить. То, что я видел, там всё закономерно. На матче был ВАР. Моменты просмотрели и приняли решение. Знаете, раньше говорили: если судья поставил пенальти, значит, пенальти был; если не поставил — значит, не было.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 23:28
Федотов, ведь говорил же раньше правду, зачем сейчас переобуваться в угоду газпромовским?
Землянин
Землянин
сегодня в 23:20
ААААА ХА ХА ХА :~))
😁😁😁😁😁
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:20
Я уже как то писал об этом. Ни разу не слышал , чтобы тренер сказал : "Спасибо огромное судьям, они нам помогли победить", - хотя и понимают что судья ошибся в их пользу.
cska1948
cska1948
сегодня в 23:17
"...Знаете, раньше говорили: если судья поставил пенальти, значит, пенальти был; если не поставил — значит, не было."
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Так это было до ВАРа, а теперь каждый желающий может увидеть, справедливый пенальти или нет. Слово "ЗАКОНОМЕРНО" уж больно много таит в себе скрытого смысла и Федотов за него спрятался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 23:15
А ты можешь себе представить тренера, в пользу которого судья ошибся, осуждением этого? Я лично не могу.
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov
сегодня в 23:12
Вел себя как карась на сковородке во время интервью. Самому не стыдно-то было?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:11
А я Федотову верю.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 23:11
Федотов говорит что второй пенальти назначен правильно. Лучше бы уж промолчал что бы не позориться
cska1948
cska1948
сегодня в 23:10
Что-то этот комментарий не похож на федотовский. Похоже Дюков пообещал вернуть Федотову свисток.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 23:10, ред.
После этих слов к Федотову больше не может быть уважения, если вы нормальный человек, конечно. Ибо все всё видят на повторе.
Alhunah
Alhunah
сегодня в 23:10
Вар был только в него никто не смотрел
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:08
Только не на 90й минуте.
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