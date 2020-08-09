Федотов: «На матче был VAR. Всё закономерно»

Наставник «Сочи» отреагировал на судейство в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака».

Сложно говорить. То, что я видел, там всё закономерно. На матче был ВАР. Моменты просмотрели и приняли решение. Знаете, раньше говорили: если судья поставил пенальти, значит, пенальти был; если не поставил — значит, не было.