ГлавнаяНовости

«Бавария» представила комплект формы для Лиги чемпионов

сегодня, 13:50

«Бавария» в клубном твиттере опубликовала изображения специального комплекта формы для Лиги чемпионов-2019/20.

Экипировка бренда Adidas выполнена в черном цвете с рисунком из ромбов разных оттенков красного цвета. В этой форме «Бавария» начнёт играть начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Все новости
«Уфа» представила альтернативные варианты игровой формы на сезон-2020/21
08 августа ФотоКомментарии1
Официально«Сочи» представил два комплекта новой формы
08 августа ФотоКомментарии8
Официально«Ростов» показал новую форму, у клуба сменился технический спонсор
07 августа ВидеоКомментарии7
ОфициальноЦСКА показал новую форму
07 августа ВидеоКомментарии41
Официально«Ювентус» презентовал новую выездную форму на сезон-2020/21
07 августа ВидеоКомментарии12
ОфициальноЛа Лига презентовала новые мячи на сезон 2020/21
06 августа ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Альфи
Альфи
сегодня в 14:08
ВАУ! Красотища.....
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:53
По новому,но как-то не то.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:52
Пойдет..главное, чтобы результаты были...:)))
beefs
beefs
сегодня в 13:51
что то есть новенькое...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100