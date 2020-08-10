«Бавария» представила комплект формы для Лиги чемпионов

«Бавария» в клубном твиттере опубликовала изображения специального комплекта формы для Лиги чемпионов-2019/20.
Экипировка бренда Adidas выполнена в черном цвете с рисунком из ромбов разных оттенков красного цвета. В этой форме «Бавария» начнёт играть начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
✨ Bereit für die Königsklasse! ✨— FC Bayern München (@FCBayern) August 10, 2020
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