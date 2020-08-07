«Ростов» показал новую форму, у клуба сменился технический спонсор

«Ростов» презентовал новую домашнюю форму, а также объявил о начале сотрудничества со спортивным брендом Puma, который станет новым техническим спонсором команды.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) August 7, 2020
PUMA – технический партнёр ФК «Ростов»
Подробнее 👇https://t.co/N9wDWsz9bk pic.twitter.com/9g5UYNzFwK
Ранее свою форму также презентовал ЦСКА.
С учётом того что в новом сезоне бюджет будет ещё меньше, соглашение с новым техническим спонсором пойдёт на пользу команде
С учётом того что в новом сезоне бюджет будет ещё меньше, соглашение с новым техническим спонсором пойдёт на пользу команде
У Зенита - Псина
У Зенита - Псина