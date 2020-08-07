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«Ростов» показал новую форму, у клуба сменился технический спонсор

вчера, 15:45

«Ростов» презентовал новую домашнюю форму, а также объявил о начале сотрудничества со спортивным брендом Puma, который станет новым техническим спонсором команды.

Ранее свою форму также презентовал ЦСКА.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:52
Дизайнеры спортивной одежды по-прежнему перед нами в большом долгу ! Зарплату получают зря ! Ни мысли ,ни вкуса !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:08
Скромненько и со вкусом!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:26
Такую футболку и я могу сделать. Можно мне вместо Пумы денег отстегнуть ?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:16
У Ростова девятый бюджет среди всех команд ПЛ
С учётом того что в новом сезоне бюджет будет ещё меньше, соглашение с новым техническим спонсором пойдёт на пользу команде
Legend 6
Legend 6
вчера в 16:15
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    вчера в 15:48
    Главное Форму содержимым не испортить. )))
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