«Уфа» представила альтернативные варианты игровой формы на сезон-2020/21

«Уфа» в клубном инстаграме представила альтернативные варианты игровой формы на сезон-2020/21.
«Новый комплект выполнен в „медовой“ эстетике: на шортах и майке изображаются соты и пчелы.
Уральские горы, как одно из главных достояний Башкирии, представлены на форме футболистов. В основе альтернативного комплекта — башкирский мед, который по словам главного тренеры “Уфы” является главным источником поддержания здоровья команды на протяжении всего сезона», — сообщает пресс-служба уфимского клуба.
«Уфа» представила альтернативный вариант игровой формы Титульный партнер ФК «Уфы» — БК BetBoom предложил альтернативный вариант основной формы на предстоящий сезон. Новый комплект выполнен в «медовой» эстетике: на шортах и майке изображаются соты и пчелы. Уральские горы, как одно из главных достояний Башкирии, представлены на форме футболистов. В основе альтернативного комплекта — башкирский мед, который по словам главного тренеры “Уфы” является главным источником поддержания здоровья команды на протяжении всего сезона. Ранее Вадим Евсеев на вопрос журналистов о секретах восстановления после трудных матчей говорил, что именно башкирский мед помогает быстро вернуться в форму после любых игр. Сегодня стартует Российская Премьер-лига, а уже завтра «Уфа» сыграет первый матч на домашней арене с «Краснодаром».