«Уфа» представила альтернативные варианты игровой формы на сезон-2020/21

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сегодня, 19:58

«Уфа» в клубном инстаграме представила альтернативные варианты игровой формы на сезон-2020/21.



«Новый комплект выполнен в „медовой“ эстетике: на шортах и майке изображаются соты и пчелы.

Уральские горы, как одно из главных достояний Башкирии, представлены на форме футболистов. В основе альтернативного комплекта — башкирский мед, который по словам главного тренеры “Уфы” является главным источником поддержания здоровья команды на протяжении всего сезона», — сообщает пресс-служба уфимского клуба.