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ЦСКА показал новую форму

вчера, 15:10

Пресс-служба ЦСКА представила новую форму на сезон-2020/2021.

Основной комплект игровой формы московского клуба выполнен в традиционных красно-синих цветах.

Гостевой — в белом.

Резервный — в чёрной расцветке.

Ранее «Динамо» представило новую форму.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 23:19
это тоже самое, как когда-то носили abibas...
vinjard
vinjard
вчера в 23:14
Вначале было хорошо - адидас, а потом умбро - типа настальгия походу теперь ещё каркая то йома.
Ravshan878
Ravshan878 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 22:02
При чём здесь дядька. )
Великолепный
Великолепный
вчера в 21:54
Хорошая форма, а рекламы спонсоров чем больше тем лучше.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:55
Хорошая форма.
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 19:54
это не joma, это jopa какая-то. в этот раз домашняя слишком плохая
мангo
мангo
вчера в 19:34
Форма барселонская ,Месси может смело переходить
lobsterdam
lobsterdam ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:28
это очень редкая порода, почти не встречается, только в дикой природе...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 19:28
Наконец таки классический стиль формы , в далёком 2002 году такие же были )
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:19
А на груди ромбик с Усмановым !
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 19:07
домашняя и чёрная формы топ
RIR68
RIR68 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:04
с приходом Урунова вместо ромбика овальчик в виде казана?)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:55
С приходом в тренерский штаб Березуцкого появились полоски....)

На следующий сезон зачетно - белая футболка черные полосы....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Слайш (раскрыть)
вчера в 18:54
Не забывай, что там будут еще логотипы генерального и титульного спонсоров и названия партнеров от аэрофлота до Крока и НUNDAI. Будет очень даже красиво (в переводе на деньги)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:51
Где коричневая футболка с белыми яблоками?)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:47
Форма хорошая, осталось наполнить её отменным содержанием (т.е хорошей. игрой)
Слайш
Слайш
вчера в 18:01
Черный очень классный, красивый. Белый - просто непривычный такой, а вот основной не понравился.. Можно было поинтереснее придумать чем полоски такие
Silent Assassin
Silent Assassin
вчера в 17:58
Очень хорошие комплекты формы.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:57
Достойная великому клубу форма!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:48
А что за приведения на заднем плане ? )
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:22
Домашняя и чёрная очень неплохи!
Спагетти
Спагетти
вчера в 17:20
Карасеву пару комплектов формы заслали? )
valt134
valt134
вчера в 17:14
Главное, чтобы «нигде» не жало.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:51
А дефиле в бикини будет?
beefs
beefs
вчера в 16:28
пойдет, главное игра...
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 16:23
Дело не в форме, а в самой игре.
sv_1969
sv_1969 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 16:19
По форме))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:17
Новая русская Барселона.
Альфи
Альфи
вчера в 16:10
... пусть НАМ в ней повезет!
Альфи
Альфи
вчера в 16:09
Черная как всегда супер , конечно до той красавицы с конем не дотягивает, но звездочки классные.
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