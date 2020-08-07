ЦСКА показал новую форму

Пресс-служба ЦСКА представила новую форму на сезон-2020/2021.
Основной комплект игровой формы московского клуба выполнен в традиционных красно-синих цветах.
Представляем комплекты игровой формы от @JomaSport на сезон-2020/21!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020
Домашняя форма #ЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/63Gws2EJX3
Гостевой — в белом.
Гостевая форма #ЦСКА pic.twitter.com/NRXFFm2Epu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020
Резервный — в чёрной расцветке.
И, конечно, чёрный комплект ⚫ #ЦСКА pic.twitter.com/A9Wr8tVmrB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020
Ранее «Динамо» представило новую форму.
На следующий сезон зачетно - белая футболка черные полосы....
На следующий сезон зачетно - белая футболка черные полосы....